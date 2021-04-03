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社會 社會焦點 保障人權

「可以讓我再抱抱她嗎」太魯閣搜救抱OHCA女兒走過　慈父讓人淚崩

記者葉國吏／綜合報導　

台鐵太魯閣號408車次2日被工程車撞上，造成50死146傷的嚴重事故。一位救難人員在臉書發文透露讓他印象最深刻的一幕，文章經網友轉貼到臉書社團「爆廢1公社」後引起討論。

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形，救難人員在隧道內尋找是否有生還人員。（圖／記者郭世賢翻攝）

救難人員文中表示，他在現場看到一位中年男子跛著腳站了起來，「神情淡定但略顯痛苦」。救難人員蹲下將他背負至安全地方等待後送，當男子在背上、不止一次的在他耳邊說「我還有2個女兒在車內，麻煩你們快點救她們出來！」

▲▼太魯閣出軌,救難人員。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲救難人員在臉書寫下最讓他印象最深刻的一幕。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社，下同）

救難人員聽到後要他放心，一定會盡力救援。沒想到把男子安置到安全地方後，一回頭就看著一位學長抱著他大女兒、滿臉血的走過來「神情呆滯但意識還算清醒」，這時救難人員鬆一口氣。但沒想到後來又看到另一位學長抱著一位小女孩出來，「四肢癱軟臉無血色」，這時他心裡想「這該不會是小女兒吧」。

當學長抱著小女兒朝OHCA傷患區走去時，這位中年男子開口說話了：「可以讓我再抱抱她嗎？」救難人員說，聽到這句話他跟學長心都崩了、泛紅的眼眶告訴妹妹「妳要加油」接著把妹妹放到她爸爸懷裡，「顯然爸爸在車廂內就已經知道妹妹不行了」。

▲▼太魯閣出軌,救難人員。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲文章經網友轉載後讓許多人都心碎。

這篇文章被網友轉發到「爆廢1公社」，許多網友看完都相當不捨，紛紛留言「感謝救援人員，謝謝你們」、「真的很感恩有你們這些救災人員，向你們致敬！」、「心都碎了」。

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