太魯閣號出軌奪50命！　捷克議長致電外交部：盼與台共度難關

捷克參議院議長維特齊(圖)2日致電外交部長吳釗燮,強調太魯閣號事故困難時刻,捷克誠摯盼與台灣共度難關。

文/中央社記者鍾佑貞台北2日電

台鐵太魯閣號今天在花蓮縣大清水隧道出軌造成嚴重死傷,捷克參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil)致電外交部長吳釗燮,強調在此困難時刻,捷克誠摯盼與台灣共度難關。

外交部晚間發布新聞稿表示,維特齊對太魯閣號事故深感震驚及哀痛,除立即推文表示哀悼,並特地在台北時間晚間8時30分致電吳釗燮,代表捷克參議院及捷克人民向台灣人民表達慰問。

外交部指出,維特齊同時對罹難者家屬表達最深切的關懷,他並請吳釗燮代向總統蔡英文致意,強調在此困難時刻,捷克誠摯盼與台灣共度難關。

外交部說,捷克外交部長佩崔切克(Tomas Petricek)今天稍早也推文,對台鐵列車事故表達哀悼。外交部對來自捷克國會、行政部門及各界友人向台灣表達的友好關懷,申致由衷感謝。

Thank you @Vystrcil_Milos for calling to convey condolences on behalf of @SenatCZ to the victims, families & people of Taiwan. The warm messages were touching & inspiring. JW https://t.co/zGMrIjBaxp