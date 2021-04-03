太魯閣號出軌奪50命！　捷克議長致電外交部：盼與台共度難關

▲捷克參議院議長維特齊（圖）2日致電外交部長吳釗燮，強調太魯閣號事故困難時刻，捷克誠摯盼與台灣共度難關。（圖／翻攝自Facebook／Miloš Vystrčil）

文／中央社記者鍾佑貞台北2日電

台鐵太魯閣號今天在花蓮縣大清水隧道出軌造成嚴重死傷，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）致電外交部長吳釗燮，強調在此困難時刻，捷克誠摯盼與台灣共度難關。

外交部晚間發布新聞稿表示，維特齊對太魯閣號事故深感震驚及哀痛，除立即推文表示哀悼，並特地在台北時間晚間8時30分致電吳釗燮，代表捷克參議院及捷克人民向台灣人民表達慰問。

外交部指出，維特齊同時對罹難者家屬表達最深切的關懷，他並請吳釗燮代向總統蔡英文致意，強調在此困難時刻，捷克誠摯盼與台灣共度難關。

外交部說，捷克外交部長佩崔切克（Tomas Petricek）今天稍早也推文，對台鐵列車事故表達哀悼。外交部對來自捷克國會、行政部門及各界友人向台灣表達的友好關懷，申致由衷感謝。