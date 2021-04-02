Xperia 1 III 三條槓的要來了！Sony 確認在4月14日舉辦發表會

特約記者洪聖壹／綜合報導

等待已經結束！如果你想知道新一代Sony新一代智慧型手機的消息，一定要記得鎖定 4 月 14 日這一天，因為 Sony 正式確認了這一天下午 3 點半（台灣時間），舉辦線上發表會。

雖然從邀請函看不出什麼樣的端倪，不過可以從全球手機大廠發表時間來推論這場發表會的主角。相信大家都知道，高通去年發表的Snapdragon 888 行動平台，是今年旗艦手機的主流平台，而從 2 月份的新機來看，除了三星，許多手機大廠都把旗艦機的時間向前推進，其中，小米11 更搶在三星的前面，取得高通S888首發權，華碩ROG 新機從以往的第二季直接拉到第一季。

而SONY公司他們已經退出改為在夏天舉辦的 MWC 2021，而在往年 Sony 正常來說都是 2月下旬到 3 月公開新一代手機，不過面對今年高通S888 的時程全數向前挪移，該公司至今仍沒有消息，而是突然發出 4 月 14 日發表會的活動，那麼答案很簡單，就是旗艦機要推出了。

依照順序來看，這次旗艦機的名稱應該要從兩條槓的中尉，升級成上尉，名稱應該就是 Xperia 1 III（Mark 3），而外觀方面，從 @OnLeaks 與 Voice 之前公開發表Xperia 1 III的第一個 3D 渲染圖來看，該款手機設計跟上一代同樣採用方正設計，傳聞將同樣採用 6.5 吋 21：9 CinemaWide 4K HDR OLED 螢幕，畫面刷新率可望提升到 120 Hz。

最大的改變將會是主鏡頭的地方，從渲染圖可以看到該公司將持續沿用 3+1 鏡頭的設計，其中的一顆鏡頭將會改用潛望式鏡頭，搭配廣角鏡頭帶來高倍率的混合光學變焦，另外 3D Tof 鏡頭將維持不變。其他外型的更動可能會在指紋電源按鈕跟相機快門之間，新增一個應用程式的按鈕，藉此快速啟動 Goolgle Assistant 來跟 5G 物聯網裝置連接。

Sony Xperia 1 III 沒意外的話，將會使用高通Snapdragon 888 行動平台，而除了拍照、5G 物聯網之外，外媒認為今年的 Sony 可能還會在「音效」上面有了新的計劃。

不過這些都還只是傳聞，Sony Xperia 1 III 預計在台灣時間 4 月 14 日下午 3 點半亮相，同樣是以線上發表為主。不過外媒認為，這場活動很可能還會有 Xperia 10、Xperia 5 的後續機種跟周邊，詳情如何，靜待原廠正式公開吧！