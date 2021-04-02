憲兵弟搭死亡列車「過半天仍失聯」！姊急尋人淚崩：擔心爸受不了

記者陳羿妏／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號今（2日）於花蓮清水隧道前發生出軌意外，目前已知48人身亡、159名傷者送醫，警消仍於現場搶救當中。不過，一名莊姓男子至今尚未與家人聯繫上，其胞姊稍早於臉書PO文，因沒有在傷亡名單看見弟弟的名字，盼外界能一起幫忙找人。

▲弟弟搭太魯閣號遇出軌意外後失聯，姊姊急忙PO文尋人。（圖／翻攝當事人臉書）

▲太魯閣號出軌。（圖／翻攝臉書社團「花蓮同鄉會」）

據了解，莊男是一名現役軍人，服務於台東憲兵隊，是家中獨子，原本於北部受訓，今與其他4名家人一起搭上408次太魯閣號列車返回台東老家，怎料，卻遇上列車出軌事故，坐在第6車廂的4名家人雖已平安脫困，坐在第5車廂的莊男仍是生死未卜。

莊男姊姊說，火車出軌意外發生將近半天時間，卻未接獲弟弟任何消息，她也擔心老父親會受不了，故PO文寫下「花蓮的各位好朋友及前往救援的好友們，麻煩幫我找弟弟，不知道送往哪家醫院！有看到麻煩第一時間跟我聯繫」，盼外界能夠一起幫忙。

▲莊男姊姊忍不住落淚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「我相信弟弟會平安回來」莊男姊姊受訪時提到，弟弟是家中的寶貝，2人年紀相差很多，弟弟的生活幾乎由她照料，她就像媽媽一樣，而面對此次意外，她始料未及，亦不解為何上次普悠瑪事件，台鐵很快給出傷亡名單，但這次卻很久，讓許多人空等，講完她更忍不住落淚，焦急心情全寫在臉上。

另外，莊男女友也利用莊男臉書發文，謝謝大家的關心，也表示如果有最新消息會再跟大家說，謝謝各位的關心。

▼莊男女友透過莊男臉書PO文。（圖／翻攝當事人臉書）