善心人啟動！三峽哥「免油錢」載家屬到花蓮現場：我不是怪叔叔

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

清明連假首日發生重大交通事故！台鐵太魯閣號408車次，2日上午於花蓮縣大清水隧道出軌釀重大傷亡，許多熱心民眾伸出援手協助警消人員，有網友表示，如果是此次事件中，列車上乘客的家屬，想要前往花蓮現場的人，「我免費載你過去花蓮」。消息一出，許多網友感動表示「感謝大哥的愛心！」

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▲三峽好心人表示，免費開車載家屬到現場。（圖／翻攝自Facebook／我是三峽人 iSanxia）

該名網友在臉書「我是三峽人」發文，如果是列車上乘客的家屬，有要前往花蓮現場，但有交通困難的人，「我免費載你過去，麻煩請聯絡我，上車地雙北為主」。他也寫下油錢贊助人，三峽黃昏市場最大魚攤老闆贊助、北大社區居民馮小姐贊助。他也強調，「我不是怪叔叔」、「多元計程車」、「職業駕駛」。

如此熱心的舉動，吸引許多網友按讚，「請問那一攤，我們去買魚」、「真的佛心原來三峽有這樣的人感恩」、「好人有好報，祝一切順心平安」、「這裡好溫暖」、「太感動了」、「老闆好心有好報」。

也有人提供路況資訊，「台9線154K+900至158K+200（蘇花改仁水隧道）北上線因應台鐵火車翻覆意外配合救災封閉，前往時請留意路況！」甚至還有民眾在留言區表示「感謝您，大哥我願意幫忙出油錢」。

▼408次太魯閣號出軌事故現場。（圖／記者宋良義攝）