台鐵又出軌　林佳龍道歉：我有責任，也該負責！

記者李宜秦／台北報導

台鐵今日發生出軌事故，意外釀成多人死亡。交通部長林佳龍發出聲明表示，「再次為我們努力不夠向國人道歉！」交通部後續對罹難司機員及傷亡乘客的撫卹，也將以最高標準妥善處理，他也強調，不會在此時一走了之。

交通部長林佳龍今（2）日下午陪同行政院蘇院長前往太魯閣408車次事故現場，離開後隨即前往花蓮國軍醫院、慈濟醫院等醫院探視太魯閣408次列車事故傷患。

交通部表示，林佳龍除了向傷患及家屬致歉外，也指示台鐵局設立關懷服務小組，並且建立單一窗口，每一戶罹難者或傷患，都要有相對應的窗口，以協助家屬及傷患進行後續的理賠、醫療協助。

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▲台鐵太魯閣號出軌。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲林佳龍趕往事故現場。（圖／交通部）

林佳龍聲明稿：

台鐵太魯閣號列車，在清明連假疏運發生如此重大事故，震驚與傷痛難以言喻，對所有罹難者家屬及身心受傷的民眾，也感同身受，萬分心痛。交通部後續對罹難司機員及傷亡乘客的撫卹，也將以最高標準妥善處理。此外，已要求各交通疏運單位，全力投入東部地區的疏運。

2018年的1021普悠瑪列車事故，事發迄今不到三年，佳龍上任後，儘管全力重啟調查、擴大咎責、展開檢討並配合行政院的台鐵總體檢進行上百項的台鐵改革事項，但顯然我們改革的速度和成果是不夠的，我有責任，也該負責。

身為交通部長，此時搶救優先，也須與台鐵共同配合運安會及司法單位調查，佳龍不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。

現階段仍會堅守崗位，持續努力救災及疏運。

再次為我們努力不夠向國人道歉！