飛鷹幫春酒席開126桌　各派大佬到場...上百警「實名制」蒐證

▲飛鷹幫在喜來登辦春酒席開126桌，許多重量級江湖人士均到場。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

60年代成立的台灣幫派組織「飛鷹幫」，3月底於喜來登大飯店席開126桌辦春酒，四海幫前幫主、現任幫主、竹聯幫前幫主以及天道盟主等人均到場，共計1326人到場，警方也在場「實名制」登記與會人士。

警方接獲情資，3月31日晚上6時許，飛鷹幫在喜來登席開126桌辦春酒，據悉主要由飛鷹幫現任幫主吉董與北區副幫主邀約，共計與會人士約1352人。

▲飛鷹幫春酒席開126桌，共計1300多人參加，警方在門口要求與會都要實名制。（圖／記者邱中岳翻攝）

各幫派大老也都到場，包括四海幫前幫主德雲、現任幫主存偉、竹聯幫前幫主趙霸子以及天道盟盟主鐵霸、統促黨總裁張安樂以及北聯幫主小平等人到場，警方也出動上百名警力到場蒐證。

警方在宴會入口處派駐多名警力，並拿出簿冊要求每位與會人士都要簽名；警方指出，因配合政府防疫措施以及制約幫派組織，所以要求「實名制」，每位到場人士均需登記。結果查獲未成年少年9名，以及1名失蹤協尋人口，活動約在10時許結束。

據了解，飛鷹幫早期主要從事航空運輸、遊輪事業、傳播以及殯葬等生意，60年代從西門町發跡，有別於不同幫派下設「堂口」、「分會」，飛鷹幫則是以「旗」為分支。

警方透露，飛鷹幫前身主要成員由眷村小太保組成，後來成立「飛鷹幫」，原本活動範圍在西門町一帶，後期重心則轉往板橋、中和發展，精神領袖為蔣佩廉，目前第5任幫主由「吉董」接任。

下午茶派對必備

太魯閣號出軌傳有200人受困 北市消防派18車43人增援

太魯閣號出軌死傷攀升 北檢宜檢派法醫外勤人員前往支援