殉職司機結婚當天「與愛妻甜蜜牽手」畫面曝！2年後竟天人永隔

記者謝承恩／台北報導

台鐵今（2）日發生出軌事故，由樹林開往台東的太魯閣號408次列車的駕駛袁淳修，因撞上由邊坡滑落的工程車而不幸罹難。前年他與妻子參加台鐵舉辦的 「108年集團結婚典禮」，兩人在台北車站手牽手一同走紅毯的甜蜜畫面曝光。不料事隔兩年，袁淳修在清明連假第一天駕駛太魯閣號上路，卻是夫妻倆天人永隔。

▲台鐵太魯閣死亡司機員袁淳修與愛妻手牽手結婚，兩人甜蜜身影曝光。（圖／翻攝台鐵）

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根據台鐵局通報，今日408次樹林開往台東的太魯閣，於上午9時28分在崇德=和仁間東線(k51+250)發生出軌事故，第2、3車出軌、3~8車在隧道內，即時起成立一級應變小組，駕駛袁淳修已無生命跡象，確認殉職。同事聽聞非常難過，直呼是很年輕的新婚司機。

▲台鐵太魯閣死亡司機員袁淳修前年才結婚。（圖／翻攝台鐵）

在2019年袁淳修曾參加台鐵舉辦的 「108年集團結婚典禮」，當時共有28對新人結婚，他與妻子是其中一對，畫面中兩人手牽手走上紅毯，他一手手裡舉著騰雲號的圖卡，他要告訴新娘：『我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子。』畫面十分甜蜜，然而夫妻才剛結婚兩年，就碰上太魯閣號列車出軌事故，令人鼻酸。