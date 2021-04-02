200人仍未救出「急需遺體袋」　花蓮人哭求：帆布袋、塑膠袋都可

記者劉維榛／綜合報導

早上9時許，台鐵408班太魯閣撞上工程車，其中5至8節車廂最為嚴重，釀54死悲劇，目前列車卡在清水隧道內，還有200人受困。其中一名女旅客餘悸猶存表示，「她與家人走出車廂時，也發現到處是屍體，當時是很恐怖！」花蓮臉書社團中，有民眾急呼，需要禮儀社支援遺體袋。

▲旅客逃生過程，爬過好幾個罹難者屍體。（圖／民眾提供）

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一名女網友在臉書《花蓮人》呼求，因往生者需要遺體袋，懇求在地的禮儀社能前往清水斷涯台鐵事發地點幫忙；另有人也在同社團跪求，「火車事故現場需要大帆布袋、塑膠袋，不知是否有附近鄉親可以支援。」

面對死傷慘重的意外，當地民眾早已動員回應，「我是花蓮葬儀公會理事長！我們已經啟動機制了！也派人前往現場！謝謝你們的關心」、「呼籲一下，凡經過該路段 ，先禮讓救難救護協助人員，還有受困者願平安順利脫困」、「還需要其他的儘管說」、「可以詢問崇德村長及和中村長，離清水隧道最近」。

本站報導《獨／姐妹花掃幕搭上死亡列車！拼了命爬過好幾人屍體 三魂七魄噴飛破相逃生》，一對余姓姊妹受訪表示，當時坐在第五節車廂，逃難當時，爬過好幾個人的屍體從能脫困，而姊妹其中一人臉部破相，緊急送往醫院縫11針，回憶事發過程嚇得直說「三魂七魄都不見了。」

▼太魯閣出軌，隧道內救援畫面曝光。（圖／記者陳豐德翻攝）