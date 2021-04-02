獨／姊妹花掃墓搭上死亡列車！破相爬過好幾具屍體：三魂七魄噴飛

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記者吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號行經花蓮清水隧道2日上午發生出軌意外，目前已經有41人罹難，其中第5車廂一對余姓姊妹花原本要去花蓮掃墓，僥倖躲過死劫，她們接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪表示，當時爬過好幾個人的屍體從能脫困，而姊妹其中一人臉部破相，緊急送往醫院縫11針，回憶事發過程嚇得直說「三魂七魄都不見了！」

余姓姊妹花表示，他們是從台北搭台鐵要回花蓮老家掃墓，與另名友人搭上這列死亡太魯閣號，意外發生時有感覺到緊急剎車，接下來聽到「噔、噔」兩聲，疑似是列車撞上工程車跟山壁的聲音，接下來就發生翻覆意外，車廂內電燈全暗。

▼姊妹花搭上死亡列車，逃生過程爬過好幾個罹難者屍體。（圖／民眾提供）



姊妹花說，她們所在的第5車廂變形，決定往第6車廂方向逃生。根據目前統計，由於第5、6車廂各有6人被救出時就無呼吸心跳，余姓姊妹花說「當時爬過好幾個人的屍體，後來從第6車車廂的門縫小洞爬出來，真的三魂七魄都不見了」，由於姊妹其中一人臉部受創，送醫急救後縫了11針，所幸性命無礙。

據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組。

根據台鐵表示，累計至目前為止，整起事故造成41人確定罹難，送醫共81人，包含門諾醫院8人、部立花蓮醫院10人、花蓮慈濟醫院31人、國軍花蓮總醫院12人、蘇澳榮民醫院5人、羅東博愛醫院4人、15人檢查後已出院。

▼車廂內電燈全暗，姊妹花等待救援。（圖／民眾提供）



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▼太魯閣號出軌，最新空拍畫面曝！（圖／花蓮最速報提供、記者製圖）



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