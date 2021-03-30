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桃園男黃昏戀　多喝一杯咖啡被「雞婆」店長唸到不行卻賺到了

▲「雞婆」咖啡店長苦勸客人這是詐騙老梗。（圖／桃園警分局提供）

▲▼桃園男黃昏戀遭詐買點數，「雞婆」店長機警識破獲表揚。（圖／翻攝畫面）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市62歲楊姓男子陷詐騙老梗，購買遊戲點數來博取未見面「女友」歡心，並委請咖啡專賣店柯姓店長協助傳給女友，對於顧客深陷愛情陷阱，苦勸後協同員警成功阻止，桃園警分局長邱紹洲30日專程頒獎表揚柯姓店長的機警和「雞婆」。

28日凌晨3時許，桃園警察分局景福派出所接獲轄區某咖啡專賣店柯姓店長報案電話，有客人楊先生疑似遭詐騙，請員警到場協助處理。員警陳翰莛及洪慧靜立即趕抵現場瞭解。

▲並機警報警協同勸阻楊男不要匯遊戲點給女友。（圖／桃園警分局提供）

▲店方機警報警並協同勸阻楊男不要匯遊戲點給「女友」。（圖／桃園警分局提供）

原來楊先生透過交友軟體認識一位心儀的女友，對方要求楊先生送遊戲點數，楊先生為博取｢女友｣歡心，到超商買了點數，順路到咖啡店休息喝咖啡，他詢問柯店長要如何將點數傳給女友，柯店長直覺有異，勸楊先生可能已經受騙，但楊先生堅信未受騙，於是柯店長便報案請員警到場協助。

▲警方表揚店長的「雞婆」和機警才得以成功阻詐。（圖／桃園警分局提供）

▲警方表揚店長的「雞婆」和機警才得以成功阻詐。（圖／桃園警分局提供）

員警舉出類似的詐騙案例解說，經過近半小時的勸說，楊先生終於醒悟自己陷入詐騙陷阱，馬上把點數退回，警民通力合作成功攔阻詐騙案件。分局長邱紹洲對於柯店長機警並積極協助警方，今日上午前往店內拜訪柯店長，並致贈感謝狀、警察寶寶、禮券等表達謝意，並說大家都能如柯店長一般「雞婆」，相信可以讓詐騙被害案件減至最低。

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