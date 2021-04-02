BBC記者抵台發聲！　曝「中國殘酷報導困境」：說真話的人最危險

▲BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）調派台灣，稱他受到的威脅趨烈。（圖／翻攝自推特「@dlcmh」）

記者吳美依／編譯

英國廣播公司（BBC）原駐中國記者沙磊（John Sudworth）調派台灣後，首篇報導以「把我趕出中國的殘酷報導現實」為題指出，在中國發起的全球思想與資訊鬥爭中，自由新聞媒體環境已成戰場，「我們永遠不應該忘記，中國公民持續面臨說出真相的最大風險」。

沙磊提到，中國官媒《環球時報》和外交部持續發動攻擊，宣稱BBC報導都是「假新聞」，甚至有新疆民眾有意提告，而類似言論引發的寒蟬效應不僅體現在新聞媒體，也存在於如同共產黨延伸發展出來的法律體系中。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

沙磊回憶，他2012年初至中國時，許多新聞分析文章與學術討論都會提到，中國將如小布希總統所說「經濟自由創造自由習慣，而自由習慣創造民主期待」，但隨著習近平同年被任命為共產黨總書記，持續利用僵化政治體制，在社會每方面收緊控制，民主的盼望竟變得越來越遙遠。

沙磊指出，共產黨利用自由開放媒體的便利條件，一方面阻止公民使用外國社交媒體平台，壓縮國內外媒生存空間，另一方面卻大力投資海外媒體策略，發動「戰狼」外交，猛烈抨擊外國報導，並透過社群媒體擴大宣傳訊息。

據傳是中共高層機密的洩露資料「9號文件」（Document Number 9）也指出，這場思想控制鬥爭的主要目標就是「西方價值」，其中也包括新聞自由。

▲英國廣播公司（BBC）位於倫敦白城（White City）辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

沙磊說，中國正在利用自由媒體機構的力量，破壞各地民主思辨，而外媒難以接觸、採訪與報導，也將導致外界更難了解中國情況。而所有揭露新疆真相、質疑中國防疫與新冠病毒來源，或讓反對香港獨裁計畫者發聲的新聞媒體，如今都完全暴露於前線。

沙磊回憶，他和家人深夜匆忙趕往機場直至離境，都被便衣警察持續監視跟蹤，「中國的宣傳機器一如既往地火力全開，否認我在中國面臨任何風險，同時把這些風險表明得再清楚不過」。他認為，自己的離開只是外媒近年陸續撤退中國的最新案例，也「只是中國在全球發動的思想和資訊戰役的一小部分」。

儘管如此，沙磊仍抱希望。他認為，一個現代數位強權營運大規模監禁體系之際，必定會在網路上留下足跡，而新聞媒體工作者仍會持續從遠處發掘線索。他也特別提到，「少數傑出的中國公民記者至今依然冒著巨大風險，設法繞過審查，從事世上最重要的新聞媒體工作，也就是用自己的語言講述自己國家的故事。他們如今也都在為了這份勇敢付出代價」。

BBC駐北京記者調往台灣：受到威脅趨烈 深感危險所以離開

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