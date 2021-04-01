BBC駐華記者轉戰台灣　華春瑩：走了還反咬就是心虛

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

英國廣播公司（BBC）官方推特證實駐華記者沙磊已經申請到台灣工作，因為他「揭露中國政府不願讓世界知道的真相」，同時表示沙磊仍將是BBC駐華記者， 外國駐華記者協會也發表聲明指責中方環境惡化。 對此，中國外交部發言人華春瑩今(1日)表示，「在沙磊非正常離境這個問題上，一些人糾集上演了一出鬧劇，堪稱黑白顛倒、以偏概全、倒打一耙的經典案例。」

華春瑩表示，沙磊在沒有通知中方主管人員和沒有履行任何常駐記者離任手續的情況下不辭而別，如果說他擔心被新疆的民眾起訴，如果他真的堅信自己確實沒有任何造假造謠的行為，他應該去坦然面對應訴。「中國依法治國，不會冤枉好人。」

華春瑩進一步指出，如果他確實擔心安全問題，他也完全可以報警，中方有關部門依法保障在華外國人的安全，「沒做虧心事不怕鬼敲門」，但是他跑什麼呢？ 為什麼如此倉促離開中國大陸？ 他擔心什麼？ 害怕什麼？ 只有一個合理的解釋，那就是心虛。

華春瑩表示，沙磊雖然沒有遵守中方有關規定，履行必要離任的手續，他走了也就走了，問題是（他還）反咬一口、倒打一耙，不但自己咬，還糾集了BBC和所謂的FCCC（駐華外國記者協會）發聲明，擺出了一副受害者的架勢，這是我們不能接受的。

▲BBC駐北京記者沙磊John Sudworth已搬遷至台灣。（圖／翻攝BBC）

華春瑩指出，在BBC涉華假新聞問題上，中方才是受害者。 BBC近年來在涉華問題上，特別是在涉疆問題上炮製了大量不道德的假新聞和虛假信息，不僅新疆部分民眾的利益受到了直接的損害，而且對中國國家形象造成了嚴重負面影響。為此中方多次向BBC提出了嚴正的交涉，要求其改正錯誤，秉持應有的新聞職業道德，客觀公正報導中國，但是沙磊不但沒有改弦更張，反而變本加厲，現在甚至企圖利用突然離境事件來訛詐威脅中方。 莫名其妙！ 這恰恰反映出沙磊本人的人品和BBC作為一個「百年老店」的可悲。

華春瑩說，根據《中華人民共和國外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例》第13條和《外國記者在華指南》第7條的有關規定，外國常駐記者離任前應該辦妥相關的手續。沙磊離境前未以任何方式告知中方相關部門，沒有履行正常的離任手續，目前沙磊的常駐記者證已經過期，不再具有外國常駐記者身份。