差點搭上出軌太魯閣號！他「睡過頭改搭普悠瑪」曝車上焦躁現況

▲有旅客搭上事故太魯閣的下一台列車，目前車上乘客相當緊張，擔心列車因此延誤。（圖／讀者提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵驚傳出軌事故！交通部台鐵局通報，今日408次太魯閣號(樹林開往台東，太魯閣)09:28於崇德=和仁間東線(k51+250)發生出軌事故，第2、3車出軌、3~8車在隧道內，搭在事故車後普悠瑪的一名旅客表示，自己差點搭上事故車輛，目前車上旅客鼓譟，擔心列車會因此延誤。

台鐵局表示，因應事故發生，即時起成立一級應變小組，並請運安處出動調查。因事故才發生，現在正在掌握訊息，會陸續通報。

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一名張姓旅客表示，自己差點搭上發生事故的太魯閣，所幸因為睡過頭而搭上後一班的普悠瑪，他指出，目前車上乘客鼓譟，相當擔心列車會因此延誤，而他也表示，出事的太魯閣與他搭上的普悠瑪列車都有許多乘客是買站票。

▲今日是連假第一天，台鐵列車有許多購買站票的旅客。（圖／讀者提供）

據了解，這次事故是因為一輛工程車從山坡滑落，砸中剛好行經的台鐵太魯閣號。鐵道學會表示，正在釐清消息，暫時無法評論，但因為這個路段比較少見，事故發生當下是在隧道口附近的鐵道路段，這裡只有鐵路人員進出，一般人不太會進出。鐵道學會指出，出軌的車廂都塞在隧道內，增加救援的難度，必須等到更多的資訊被整理出來，才能進一步分析原因。