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花蓮男心臟病發急送醫！警車開道+消防接駁　黃金救援成功

▲▼病患黃姓友人將車直接開到派出所，請員警協助儘速送醫。（圖／鳯林分局提供，下同）

病患黃姓友人將車直接開到派出所，請員警協助儘速送醫。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吳姓男子3月31日上午突然心臟病發作情狀緊急，黃姓友人以自小客車直接開到派出所請員警協助儘速送醫，所內員警得知狀況立即以巡邏車開道，直接先送往最近消防分隊，由救護車接駁送醫急救，接駁路程由於巡邏車開道節省了一半時間，使病患得到黃金救援保住一命。

花蓮鳳林警分局南平派出所表示，3月31日上午10時許，忽有黃姓民眾匆忙跑進派出所內，稱其年約五十歲的吳姓友人心臟病發，目前正在派出所外的自小客車上，欲前往慈濟醫院急救。

▲▼病患黃姓友人將車直接開到派出所，請員警協助儘速送醫。（圖／鳯林分局提供，下同）

員警以巡邏車開道協助交由救護車接駁送醫。

當時所內備勤警員錢浩德聽聞後，立即衝出門，以巡邏車開道協助民眾北上就醫，同時由值班警員黃漢郎負責通知分局勤務指揮中心，轉報消防壽豐分隊待命接駁，平日需要約15分鐘的車程，錢員僅用7分鐘便將民眾平安護送至消防壽豐分隊，轉交消防分隊救護人員進行接駁轉送慈濟醫院。

由於員警與消防隊接力合作搶救之下把握住黃金時間，吳男得到良好的救護，目前生命跡象穩定，吳男與友人非常感謝員警的協助，否則後果不堪設想。

鳳林分局長林昆達呼籲，無論是長者或是有心血管疾病的民眾，均應多注意身體狀況，隨時自我檢視及觀察，適時告訴親友近期身體狀況，除了提高警覺亦讓親友在突發狀況發生時，能即時因應處置，並請民眾發現有異常請盡速就醫，若有緊急狀況可聯繫鄰近派出所協助，千萬不可輕忽以免發生意外。

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