旅遊泡泡桃捷應援　出國搭機捷贈送單程免費搭乘券

▲桃捷推出，出國搭機捷贈送單程免費搭乘券（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

帛琉旅遊泡泡首發團於4月1日起程，桃捷公司為宣傳出國旅遊搭乘桃園機場捷運最安心便捷，即日起，推出雙重應援活動，其中「泡泡應援搭車O元」活動，讓搭乘機捷到桃園機場參加旅遊泡泡旅客或一般商務旅客，只要憑當日出境相關資料，於A12機場第一航廈站或A13機場第二航廈站站內詢問處，即可兌換桃捷全線不限區間免費單程搭乘券一張(限量1000張)。

▲桃捷推出，出國搭機捷贈送單程免費搭乘券（圖／桃捷提供）

為讓旅程更安心，凡購買桃捷x dodo機能防護衣再加贈防疫小物(限量100組)，桃捷公司貼心應援雙重送，讓您出國旅程安心美好。桃捷公司與dodo機能服飾合作，推出「機能防護夾克」使用P3醫療等級防護布料，車縫處貼條防護設計與可拆式透明面罩有效阻擋飛沫，日常穿搭兼顧實用與時尚只要1280元，4月1日起凡於A12機場第一航廈站及A13機場第二航廈站詢問處皆有實體販售。

另於桃捷蝦皮商城、桃捷PChome商店街亦可線上購買。4月30日前購買即贈限量防疫小包，內有乾洗手、酒精濕紙巾、醫療口罩、護目鏡，一包帶著走旅遊防護再升級。

桃捷表示，「泡泡應援搭車O元」加贈免費單程搭乘券，雖然回國不能搭乘大眾運輸工具，但讓旅客之後可以再規劃一趟機場捷運遊程，讓搭乘桃園機場捷運不僅是出國，沿線國內一日遊更是美好新選擇。

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