柯宇綸後悔連署致歉：「藻礁公投」用環保欺騙綁公投不可取

▲藝人柯宇綸後悔連署藻礁公投，他認為用環保欺騙綁公投很不可取。（圖／柯宇綸臉書）



記者陶本和／台北報導

公民團體發起「珍愛藻礁公投」連署，國民黨也加入戰局，替公投拉票，不過也被質疑是為了政治目的在「蹭藻礁」。不過，公投議題在經相關單位解釋說明後，也陸續有民眾後悔連署，好比藝人柯宇綸1日在臉書道歉，認為用環保議題欺騙民眾關注和綁公投很不可取。

國民黨主席江啟臣先前大力替藻礁公投拉票，這被外界質疑是為政治目的「蹭藻礁」，而民進黨更直接指控，這是利用公投在綁主席選戰，根本是他的主席保衛戰。不過，江啟臣反駁，民進黨是把環保議題抹上政治口水，打成藍綠議題。

其實，除了國民黨推波助瀾外，許多網紅、藝人也都陸續聲援，導致本來乏人問津的藻礁公投再次被國人注意到。不過，在民進黨政府、相關單位啟動說明機制後，讓國人了解到三接其實是減碳、能源轉型的一環，且對藻礁的破壞，已經縮小到馬英九政府時期的十分之一，並強調這是環保與環保的選擇。

不過，即便民進黨政府加強說明力道，但許多後悔已經連署的民眾，也無濟於事。好比柯宇綸1日就在臉書上發文道歉，他表示，「用環保議題欺騙民眾關注和綁公投，真的很不可取，現在的規劃面積已經縮減到馬政府的十分之一，和所有因為看到我的連結而連署的朋友們致歉，以後連署要更加小心了」。