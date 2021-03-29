缺水、F-5E失事、鳳梨滯銷　孫大千：平時不做事臨時湊成績

▲孫大千批蔡政府沒一件事做好。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）



記者黃巈禾／台北報導

台灣近來發生鳳梨滯銷、缺水、F-5E意外，再加上藻礁保育和疫苗採購的問題，讓國民黨前立委孫大千批評，蔡英文的執政風格是標準的「平時不做事，臨時湊成績」。

孫大千29日在臉書表示，過去5年多的時間，沒對分散農產品出口市場做出具體的成績，現在遇到大陸禁止台灣鳳梨進口，才手忙腳亂把兩噸鳳梨送到澳洲，交差了事，其他鳳梨則用全民的血汗錢來買單。

對於今年中南部嚴重缺水，孫大千指出，去年1整年沒颱風登陸，政府早就可以預測到台灣今年春天一定缺水，當時不提早推動開源節流的配套措施，現在只能臨渴掘井，用限水停供的方式度過難關。

▲AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



針對疫苗採購，孫大千提到，從去年下半年起，就向台灣人民信誓旦旦保證疫苗採購超前部署，也有口袋名單，最後只能拿國際間爭議很大的AZ疫苗，或連第三期臨床試驗都沒辦法完成的國產疫苗充數，把人民都變成疫苗遲疑族。

▲F-5E屏東墜海，造成飛官羅尚樺（左）殉職，潘穎諄失聯（右）。（圖／翻攝當事人臉書）



而F-5E日前再出事，造成1死1失聯，孫大千批評，早在去年底F-5E意外發生後，明知彈射椅存在重大問題，只不過是7.8億的預算，硬是被忽略延後，偏偏要等到悲劇再度發生時，才火速批准預算。

▲羅尚樺、朱冠甍都因座椅彈射喪命。（合成圖／翻攝空軍官網、photo MYouTube）



至於藻礁公投，孫大千說，明明在去年6月就已經承諾環保團體，會針對藻礁保育問題召開聽證會，卻吃定對方力量有限，估計折騰不出什麼動靜，沒想到粉紅風暴拔地而起，被嚇到後，現在才急忙派出非主管業務的閣員，擺出一副謙卑誠懇的樣子來和環團對話。