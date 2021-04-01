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最新LINE口罩來了！滿版熊大、兔兔、莎莉超萌　只有超商買得到

▲▼7-11開賣最新LINE聯名口罩。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣最新3款LINE聯名口罩，圖中為莎莉和熊大款。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

LINE迷們尖叫！7-11又要推出最新口罩了，這次一口氣推出3款LINE聯名口罩，滿滿的熊大、兔兔和莎莉佈滿口罩上，療癒到不行，即日起將陸續到店販售，而全家則是推出4款最新三麗鷗口罩，分別為美樂蒂、美樂蒂加彼安諾、大耳狗和布丁狗，每款限量4萬包，4/7正式開賣。

7-11這次獨家販售的「LINE校友隊醫用口罩」，共有3款圖案，分別為深藍色熊大、淺粉色兔兔以及黃色莎莉，皆搭配不同顏色的耳繩，還有分成人和兒童款，戴起來療癒又可愛，即日起7-11門市將陸續到店販售。

▲▼7-11開賣最新LINE聯名口罩。（圖／7-11提供）

▲兔兔款是淺粉色底搭配深藍色耳繩。

另外，OPEN POINT APP也將在4/7上午11點將開放預購「寶可夢醫用口罩」，共有2款造型，分別為皮卡丘以及大集合，皮卡丘造型口罩以水藍色為底色，表面上佈滿皮卡丘，大集合造型則是以灰黑色為主要色系，可以看到傑尼龜、皮卡丘等經典卡通人物，寶可夢迷一定不能錯過。

全家也推出最新卡通醫療口罩，這次一共推出4款新造型，分別為粉色美樂蒂款、黃白色布丁狗款、淺粉色美樂蒂加彼安諾款以及淡藍色大耳狗款，口罩上除了佈滿卡通肖像外，還有蝴蝶結、狗骨頭、糖果作點綴，繽紛又可愛，每款限量4萬包，4/7起正式開賣。

▲全家推超可愛三麗鷗口罩。（圖／全家提供，下同）

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