台中男找人激戰...上傳性愛照還標註「龍井香爐」！孕妻一看崩潰

▲阿傑的妻子正懷孕中，但他卻將自己與他人的性愛照片上傳到網路。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名已婚男子「阿傑」（化名）與一名女子「阿桃」（化名）發生關係後，卻將兩人的性交照片放到論壇上供人瀏覽，甚至還在照片旁註記「龍井妓女」、「母狗」等詞彙，誇張的行徑足以貶損對方之社會評價。對此，台中地院審理後，依法判其拘役50日，得易科罰金。

判決指出，阿傑與阿桃之間有感情糾紛，竟基於妨害名譽之犯意，將含有兩人性交、性器官的照片上傳到某論壇的網路相簿中，供不特定多數人得以在加入會員後，觀覽其與阿桃發生性行為時所拍攝之照片。此外，更誇張的是，阿傑除了將照片貼出以外，竟然還在旁註記文字，「母豬」、「龍井香爐」、「大家好，我是母豬XXX」。

全案曝光之後，阿桃氣得向法院提告，而法官審酌阿傑並無任何前科犯罪紀錄，素行良好，但卻未能理性處理兩人之感情糾紛，做出張貼對方生殖器、性交照片等行徑，足了侵害社會風化以外，也造成對方身心受有嚴重損害，所幸其犯後坦承犯行，且也與對方達成調解，勘任其非全無悔悟。

此外，法官審酌阿傑的學歷為大學畢業、經濟收入、已婚、事發時妻子懷孕中等一切情狀之後，依法給予判刑，並諭知易科罰金之標準，而法官也考量，阿傑未曾故意犯罪，而受有有期徒刑以上之宣告，念其一時失慮犯案，且犯案後坦承犯行，足認其有所悔悟，經此事之後應知有所警惕，無再犯之虞，因此依犯以網際網路方法供人觀覽猥褻影像罪，處以拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年。

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