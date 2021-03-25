獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房：月經來！他翻垃圾驚覺被騙

▲阮女在越南時一切正常。（圖／李爸爸提供，下同）

記者林昱萱／屏東報導

一名李姓男子花了5年每個月存1萬多元，存了約70萬後開心迎娶越南新娘，沒想到相處短短6天，對方就此人間蒸發，焦急的他也上網懸賞1萬元「尋妻」，而稍早李父接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，阮女到台灣後，曾經欺騙兒子說自己月經來，拒絕發生性行為，結果後來發現，衛生棉上根本沒有血跡，是用口紅塗上去的。

李父表示，「阮女在越南那裡時演得很好，沒有發現異狀，我那時候看就覺得夫妻恩愛，去她家時也都一切正常，來我家時臉色卻變得很不好。」而李父也提到，兒子跟阮女前後發生5次性行為，在越南時3次、阮女在台灣隔離完之後發生2次。此外，李父也說，「這女孩到我們家之後，我就覺得這兩人互動跟以前完全不一樣。」

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李父也提到，「媳婦跟我兒子講說，她月經來，然後也有在垃圾桶裡放衛生棉，我們就以為她真的是月經來，結果就發生這樣的事，她跑了之後，我們就有去垃圾桶看，結果發現衛生棉上根本沒有血跡，紅色的部分是用口紅畫的，這根本就是惡意詐騙，證據現在都還在我手裡。」

李父也提到，「她失蹤，我們最困擾的是要怎麼處理後續，希望她能夠出來解決，啊她會沒穿鞋子是因為她住在四樓，要離開時會經過二樓，我就在二樓睡覺，她沒穿鞋子會比較沒聲音，我兒子那時就睡著了，她就是趁那時候逃跑。」