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高雄監獄集體性霸凌...他「遭6獄友玩弄」2個月！淚曝：沒有人救我

▲▼監獄,逃獄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿義遭到顏姓房長在內等6人性霸凌。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名在高雄監獄服刑的受刑人「阿義」（化名），因為外表、聲音、個性較為陰柔，竟因此遭到同舍房裡，包含顏姓房長在內的其中6人欺侮、性霸凌，時間整整長達2個月，而整起事件直到監所人員查看監視器後發覺有異，才讓此事曝光。對此，高雄地院審理後，依法判6人4年5月到7年不等徒刑。

判決指出，顏男在房舍內的個人使用空間在阿義隔壁，而他於2018年5月某日的下午，躺臥在對方身旁休憩時，見阿義僅酌內褲、裸露上半身坐在地上閱讀，竟為了發洩自己性慾，就強拉對方左手，並以其右手撫摸其生殖器，而過程中，阿義不斷掙扎，讓顏男無法完全將其壓制，但也因此引起其他舍友注意。

其中一名曾姓舍友見狀後，竟然上前協助顏男猥褻阿義，而當時其他舍友則裝作視而不見，或是發出嘲笑。從那次之後，顏男就時常利用自己作為房長之權勢，不顧對方內心之厭惡，對阿義進行各種性霸凌，而其他舍友見狀之後，竟然也陸續加入惡行，其中一名許姓舍友，就強行將阿義的雙腿拉開，並以腳猛踩對方生殖器。

宿舍裡的8人，就有6人對阿義伸出狼爪，幾人甚至還時常同時對阿義出手，用各種誇張又噁心的行徑，讓對方無法抗拒，並使其內心產生羞恥與厭惡，這惡劣的性霸凌逞整延續了2個多月才被知悉，而更離譜的是，顏男等人竟然還否認犯案，甚至辯稱只是在與對方玩耍，沒有惡意。

此外，阿義也證稱，「我們舍房內老大是顏男，大家都對顏很恭敬，我之前也有被顏打過巴掌，顏出手撫摸我的生殖器，都沒有人救我或阻止，他賞我巴掌跟撫摸我，在我的生活中已經不知道有幾次，我擔心反抗會更慘。」

對此，法官勘驗監視器畫面、證人之證詞後，不採信幾人說詞，依法判作為房長的顏男有期徒刑7年、舍友曾男有期徒刑5年6月、舍友許男有期徒刑6年3月、舍友張男有期徒刑5年10月、舍友李男有期徒刑5年6月、舍友宋男有期徒刑4年5月，而另名舍友王男因未曾加入過欺侮，因此獲判無罪。

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