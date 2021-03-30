跨黨派立委成立「兒少權利促進會」　王婉諭：兒童節前夕別具意義

▲時代力量立委王婉諭邀請跨黨派立委，於立法院舉辦「兒少權利促進會」成立大會。（圖／王婉諭辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

一年一度的兒童節即將到來，時代力量立委王婉諭30日在立法院舉行「兒少權利促進會」成立大會，並邀集超過20名跨黨派的立委到場支持，共同為兒童人權發聲。王婉諭表示，選在兒童節前夕成立促進會別具意義，希望能透過促進會與不同黨派的立委們一同檢視現有法規的不足，給下一代的孩子更好的台灣。



王婉諭30日上午邀請跨黨派立委，於立法院舉辦「立法院兒少權利促進會」成立大會，會中推舉王婉諭擔任會長，國民黨立委蔣萬安、民進黨立委羅美玲、台灣民眾黨立委邱臣遠擔任副會長，並由民進黨立委洪申翰擔任秘書長。

王婉諭表示，過去在她尚未擔任公職時，就長期關注並倡議兒少權利相關議題，在進入立法院後，期盼自己能在有限的任期內，推動各項與兒少權利有關的法案及活動，給台灣下一個世代的孩子們一個安心成長的環境。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／王婉諭辦公室提供）



立法院秘書長林志嘉指出，少子化問題已是國安危機，希望兒少權利促進會能夠督促政府對少子化建立專責單位，解決這個多重面向的問題，也透過這個會敦促政府克服少子化問題。

邱臣遠則說，兒童權利很重要，像是兒童遊戲權、校園人權、兒童數位人權等都是，台灣民眾黨也一定會在能力範圍內支持。

羅美玲也提到，過去她在地方長期就是家扶中心的委員，也在去年修訂了《國籍法》，希望能幫助到無國籍寶寶，也期待兒少權利促進會未來能幫助到更多孩子。

蔣萬安指出，希望兒少權利促進會可以匯集跨黨派的意見，對於行政部門會更有力量來推動這些政策落實。孩子在成長的過程中，如何確保他們的受教權、人身安全能受到保障，相信這個平台能發揮很大的作用。

▲立法院秘書長林志嘉。（圖／王婉諭辦公室提供）



洪申翰表示，過去長期和兒少團體合作，討論政策時如果能加入兒少視角，就會發現看出去的觀點很不一樣，尤其把時間的向度拉出來後，就會增加政策討論的未來性，原本的認知就會很不同。

洪申翰說，希望兒少權利促進會討論的不只是保護，而是讓下一代能有機會，多接觸社會領域的討論，激發他們的創造力，這是他期待兒少權利促進會、或是在其他兒少議題，都期待能夠往這個方向邁進。



王婉諭強調，選在兒童節前夕成立促進會別具意義，未來也將透過促進會舉辦一系列與兒少有關的活動，讓社會大眾更加了解及理解，不論是兒童遊戲權、校園學權兒童、兒少表意權及青少年自殺防治，或是校園兒虐、防止兒虐、兒童醫療等，都將是未來促進會推動的方向。

王婉諭也期盼，未來能透過促進會與不同黨派的立委們一同檢視現有法規的不足，並且確實監督行政單位，將現行與兒少的相關法規建立得更加完善，讓孩子們得到更好的保障，也是給下一代的孩子們更好的台灣。

▼民進黨立委洪申翰。（圖／王婉諭辦公室提供）



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