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中國「國家領導人」將出席博鰲年會　進行美中對話

▲▼博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行，大陸國務院總理李克強28日將出席主旨演講。2019博鰲亞洲論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲博鰲亞洲論壇2021年年會將於4月18日在海南舉辦，參會人員須施打疫苗。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸年度重要主場外交活動，「博鰲亞洲論壇2021年年會」將於4月18日到21日於海南博鰲鎮舉行。論壇秘書長李保東30日宣布，中國將有「國家領導人」到會場出席線下重要活動，還將參加中美有關的對話活動等。

博鰲亞洲論壇年會自2012年起，除2017年由時任大陸國務院副總理張高麗出席外，均由大陸國務院總理李克強和國家主席習近平輪流出席年會，回顧2019年年會舉辦時，由李克強出席，隨後2020年年會因疫情取消，目前尚未明確出席2021年年會的中國「國家領導人」，是否為習近平。

▲▼蕭萬長和李克強27日下午於博鰲亞洲論壇2019年年會期間，於博鰲國賓館舉行第三次「蕭李會」。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國務院總理李克強出席2019年博鰲亞洲論壇年會，與前副總統蕭萬長和台灣工商界代表。（圖／記者陳政錄攝）

李保東表示，今年年會主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏一帶一路強音」，包括六項議題：解讀中國、把握世界變局、一帶一路合作、擁抱產業變革與新科技共舞，以及共享發展。

他表示，本屆年會將是今年世界上首個以線下會議為主的大型國際會議，規模約2000人。屆時線上和線下均有中國領導人出席，中國領導人將出席大會開幕式，並參加中美企業家座談會等一系列重要活動，此外，還有數十位各國領導人、前政要和國際組織負責人，以及一大批政商學界重量級嘉賓通過線上或線下方式出席年會。

另按照《博鰲亞洲論壇2021年年會新冠疫情防控工作方案》，論壇服務保障人員（含會務保障人員、服務員、志願者、媒體工作者等）要求會前必須要完成2針劑的新冠疫苗接種，未接種疫苗人員不建議參與論壇服務和保障工作。同時，海南省內參會人員也要求完成兩針新冠疫苗接種，省外參會人員則建議會前完成兩針新冠疫苗接種。

▲▼博鰲亞洲論壇2021年年會新聞發布會,論壇秘書長李保東。（圖／記者陳政錄攝）

▲博鰲亞洲論壇2021年年會新聞發布會30日在北京召開。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，博鰲亞洲論壇年會自2001年成立以來，由前副總統蕭萬長成立的兩岸共同市場基金會於2003年開始，屢次由蕭萬長率團赴陸進行經貿對話，曾與時任大陸國務院總理溫家寶、時任國家主席胡錦濤等會面，並在2013年、2015年、2018年會見大陸國家主席習近平，另2019年，也與台灣率工商界代表，與李克強進行第三次蕭李會。

但今年受新冠疫情影響，每年博鰲亞洲論壇年會定期舉辦的「兩岸企業家圓桌會議」今年是否停擺尚未可知，蕭萬長也預計不會親自赴陸參會。經記者了解，2019年出席的部分台灣工商界代表，也坦言今年不會前往海南。

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▼過往博鰲亞洲論壇年會期間，召開兩岸企業家圓桌會議，是商談兩岸共同市場、經貿交流的重頭戲，但今年受疫情影響，是否續辦和規模猶未可知。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼博鰲亞洲論壇2019年年會28日下午召開兩岸企業家圓桌會議。蕭萬長,張志軍,裴金佳,宣建生,賴正鎰（圖／記者陳政錄攝）

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