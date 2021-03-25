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校園節水大作戰！湖水澆花、改腳踩水龍頭　台大師大推省水措施

▲▼ 泳池,游泳池。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台灣西部限水，台大、台師大泳池陸續推節水措施。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者崔至雲／台北報導

台灣西部水情緊急，經濟部日前宣布台中、苗栗4月6日起水情轉為「紅燈」，將實施分區供水，教育部也已於3月初函至黃、橙燈縣市轄內大學和部屬機構，要求學校配合水情燈號和對應措施。目前台北市雖還沒限水，但台大、台師大泳池已陸續進行節水措施。

因應全台缺水，台大說明，校內目前有二座游泳池，室內溫水游泳池和室外游泳池，將利用現有的供水狀況，分游泳池用水節約及淋浴間用水節約二大部分進行節水之因應。

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游泳池部分，台大指出，設有平衡池，將溢水回收消毒殺菌循環使用減少泳池用水；室外游泳池將採泳池水位降低，減少溢流之情形，同時兼顧水質維護，將縮短每次泳池逆洗時間，減少水外排。

台大游泳池淋浴部分將採三階段進行節水，第一階段淋浴間減壓供水；第二階段宣導淋浴間使用時間縮短或暫停開放部分淋浴間；第三階段停止開放泳池。目前已執行室內游泳池平衡池溢水回收消毒殺菌循環使用及室外游泳池水位降低減少溢流。校方將依主管機關限水規定執行淋浴間及戶外游泳池逆洗水外排之限水措施。

台大進一步說明，學校自105年起進行校內自來水幹管汰舊換新，以降低漏水率，另校內用水設施也全面採用具省水標章產品；近期將加強巡邏校內用水設施外，並宣導校內師生節約用水。此外，也儘量利用湖水和建物筏基水、建物雨水系統的水灌溉植栽，減少使用自來水澆灌植物。

▲▼ 台師大改腳踩水龍頭 。（圖／台師大提供）

▲▼ 台師大改腳踩水龍頭 。（圖／台師大提供）

▲▼ 台師大改腳踩水龍頭 。（圖／台師大提供）

因應今年度缺水跡象，台大也強調，已將部分景觀區域採用較耐旱的開花灌木取代季節草花，減少夏季草花澆水量；降低小便斗沖水裝置水壓及調整感應靈敏度/模式及逐步以兩段式沖水馬桶代替舊式馬桶，以降低用水量；每日巡檢廁所設備，水溝清淤時同步檢查排水管線狀況，凡發現漏/滲水立即通報修復，以減少水資源浪費。

至於台師大，校方也表示，學校環安衛中心統籌全校節約能源措施，除了在夏季加強節水宣導外，也推動兩項節水措施，從104年起在3個校區裝設「數位水表監控系統」，每天上網監控各棟建物用水狀況，了解師生是否正常用水，若發現不正常用水狀況，例如水管破裂等，會協同總務處找出原因；全校從106年起汰換傳統水龍頭，逐年更新為腳踩式水龍頭，兼顧省水及防疫，節水比率高達四成，由於成效良好，今年還增加採購近400台，未來除了仍保留紅外線感應式水龍頭外，希望能加快施工腳步，將多數的傳統水龍頭都汰換成腳踩式，加強節水。

針對台師大三個校區游泳池，台師大也說明，目前都未供水，游泳館目前施作屋頂整修及空間優化工程，公館校區於15年前拆除室內游泳池，改作為室內運動場館；林口校區戶外游泳池自今年2月底整修至今，預計3月底恢復供水，提供師生及民眾游泳教學及練習獨木舟，但會因應水情嚴峻，配合政府政策，減量供水。
 

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