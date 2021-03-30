高市4月1日成立抗旱應變中心　陳其邁：要為梅雨颱風沒來擬好劇本

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

水情吃緊，高雄市水情將在4月1日起轉為橙燈，水利局啟動相對應措施，高雄市長陳其邁也宣布將成立「抗旱應變中心」，除了針對水源進行調度，甚至得超前部署，若是沒有梅雨或是颱風季帶來豐沛雨量，要如何準備好劇本因應。

因應水情變化，高雄地區自4月1日起轉為減量供水橙燈。高雄市長陳其邁宣布，高市府在禮拜四(4月1日)將成立抗旱應變中心，針對淨水廠增加深水井的抽水量，以及增加伏流水的供水量，另外在南化水庫的原水的聯通調度也會正式啟用，而目前高雄市列管總共有151個抗旱水井，抗旱水井跟社區或者工業區怎樣進行水車取水，跟水源的調度，在抗旱應變中心成立後，會積極從供需來符合民生跟工業用水。

陳其邁提及，以目前為止來看，南化水庫還有3000萬噸的水源，去年從不管是旱季或者是雨季，大概有2座南化水庫的蓄水量，是從高雄的甲仙攔河堰引水過去到南化水庫儲存，即便在枯水期的時候，也供水南化水庫有1/4的供水量。

另外，在區域水源的部分，他也請民眾能夠放心，相信高雄市在整個不管是地面的水源，或者地下水的水源，或者是再生水廠的開發，都是在過去的一段長時間的努力，超前部署，所以水源到目前為止還是相對穩定，但是，假如在五月六月甚至七月，我們還是要先要做好準備，所以我們在禮拜四要來成立抗旱應變中心。

但他也提到，目前較擔心是說在梅雨沒來，或是颱風季，萬一沒有下雨，可能會對全台灣造成普遍性的影響，因此成立應變中心，也要因應在六、七月或是八月颱風沒有來，要先擬好劇本準備。