青峰遭恩師林暐哲告侵權…憶「分手當天」落淚：我曾當他是父親

記者羅志華／台北報導

藝人青峰與恩師林暐哲分家後，曾發表共同聲明另立門戶，本以為好聚好散，不料因青峰未終止對林的授權，於2019年公開演唱專輯《太空人》，及另外12首歌曲，被林暐哲依違反《著作權法》提告，繼2020年7月首度開庭後，北院30日傳當時見證2人分家的律師作證。

▲青峰遭恩師林暐哲提告侵權，30日出庭淚訴稱，曾當林暐哲是父親，不解為何好聚好散會突然提告。（圖／記者羅志華攝）

據起訴書，青峰在1998年8月就簽了3份合約，其中「詞曲版權授權合約」明訂，到2014年12月31日為止，詞曲創作等音樂著作都專屬林暐哲所有，授權區域為全世界，如果想終止契約，須在屆滿前3個月以書面表示反對，否則合約自動延長1年。

但青峰不滿多年來發表了277首作品，絕大部分被林暐哲拿去大陸發行，卻從未結算版稅分潤，總計超過1億元人民幣，2018年底，青峰和林暐哲發布共同聲明表示2人分家，可是青峰卻沒有注意到要依規定解約，導致他2019年間在兩岸三地演出、發行專輯《太空人》內單曲「歌頌者」、「巴別塔慶典」等12首歌，侵害了林暐哲的《著作權》，青峰和公司「哈里坤的狂歡」都被起訴。

今日黃秀蘭、田振慶兩位見證律師作證，皆表明當時雙方已談妥終止所有合約，甚至在林暐哲提告前，黃律師也不解為何他會改變心意，更表明不願幫林發存證信函，田律師也證稱當時已認定雙方合約終止。

當律師提到雙方談分家那天，青峰本想請林暐哲續任新公司製作人，甚至也想分潤給他，但林暐哲堅持「斷乾淨」，但青峰仍挽著對方的手一同下電梯，表明即使不能合作「也可以當家人」。庭訊3小時後，青峰庭外受訪表示，他以為雙方好聚好散，不料這個曾經被他視為父親一般的恩師，竟不做任何溝通就提告，讓他相當難過外，也心疼母親為此事煩心。

青峰在出庭前2天、28日，才在臉書發文坦言最近「負能量爆棚」，稱不敢說自己善良，但「對我好的人從來就是加倍付出真心無愧於心」、「真的希望這世界能發生一些公義，讓人還能有相信的力量，希望有一天能快樂地醒來，醒來能看見光明」，似乎在訴說著眼前一片黑暗，不知是否與訴訟纏身有關。

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