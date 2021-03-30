讓傷口靜靜恢復不被打擾　竹山秀傳推先進敷料助傷患免痛速癒

▲竹山秀傳醫院推先進敷料，助傷口換藥免痛又能加速癒合。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投張姓女子在下班途中因天雨路滑摔車，腿部大面積擦挫傷，因自行換藥時傷口與紗布沾黏而二度滲血疼痛，又未確實清洗傷口，導致心生恐懼、久傷不癒；經竹山秀傳醫院整合性傷口照護中心協助，採先進敷料讓傷口保持濕潤，不用每天換藥「打擾」傷口，換藥時不再感到疼痛，更加速癒合。

竹山秀傳整合性傷口照護中心醫師蘇啟成表示，大多數人換藥時會先用藥水消毒傷口，再用傳統紗布覆蓋，若傷口流出滲液與紗布沾黏時，患者對換藥往往產生恐懼甚至排斥。

▲竹山秀傳醫院推先進敷料，助傷口換藥免痛又能加速癒合。（圖／竹山秀傳醫院提供）

蘇啟成解釋，傷口須保持在相對濕潤的環境，才有利細胞快速移動至傷口床、加速癒合過程並使癒後疤痕較不明顯，近年來醫學界即倡導｢不被打擾的傷口癒合（Undisturbed wound healing）｣新觀念，避免傷口每天在更換紗布時造成二次組織創傷。

蘇啟成說，若能利用先進敷料，每隔數天換一次藥，可營造濕潤傷口的環境，並減少換藥頻率和時間，讓癒合過程不中斷，提升傷口穩定度，更可明顯減輕疼痛感；隨研發進展，保護性、抗菌性、吸附性、清創性和更進階的生物活性等各種敷料，廣泛運用在傷口照護上，材質比過往更舒適且多樣化，選擇上則須視傷口乾淨程度和滲出液多寡來判定。

▲竹山秀傳醫院推先進敷料，助傷口換藥免痛又能加速癒合。（圖／竹山秀傳醫院提供）

蘇啟成指出，吸附性敷料最廣為使用，大多使用於皮膚缺損及滲出液多的傷口，可讓傷口處於相對濕潤環境，不必每天換藥，也不會沾黏傷口，甚至可視狀況數天換一次藥即可。



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