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健保史上新紀錄？南投93歲超級阿嬤首次使用健保卡　養生法曝光

▲南投93歲阿嬤首次使用健保卡，竹山秀傳醫院院長謝輝龍（右）送紅包祝賀。（圖／竹山秀傳提供）

▲南投93歲阿嬤首次使用健保卡，竹山秀傳醫院院長謝輝龍（右）送紅包祝福早日康復。（圖／竹山秀傳提供）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣鹿谷鄉93歲阿嬤劉陳采蘋日前因身體不適到竹山秀傳就醫，院長謝輝龍發覺阿嬤健保卡竟然沒有就診紀錄，經詢問才得知從未看過醫生，可能是健保史上未就診的最高齡紀錄者，不禁稱讚阿嬤老康健，並祝福健康呷百二，家屬表示，阿嬤早餐吃得特別豐盛，午餐吃蔬果等，每天在自家外面走路運動，相當注重均衡飲食和保養身體。

院方表示，劉陳采蘋阿嬤育有四個女兒，現在和大女婿住在鹿谷鄉小半天，子孫滿堂，雖然已經93歲高齡，但視力、聽力都很棒，尤其記憶力更佳，早期受過日本教育，現在頭腦清楚還會認字寫字，真是耳聰目明「老康健」。更特別的是，吃龍眼、荔枝等水果，都不用家屬協助去籽，都能自己享用。

謝輝龍邀請阿嬤現身說法，主要希望大家重視個人健康管理與日常保建，讓有限的健保資源，真正做到「互助濟貧，利人利己」，阿嬤身體勇健第一次使用健保卡，所繳的健保費，反而可以幫助其他的重症患者，也算是做功德。

謝輝龍上午要致贈紅包給阿嬤，當下覺得很不好意思一度拒收，院方護理師天使團也在病房內獻上祝福，祝福阿嬤「健康吃百二」。

院方表示，阿嬤日前因為血尿就醫，檢查發現膀胱裡有顆腫瘤，且塞到右邊輸尿管，昨天已進行開刀，過程順利，近日內就會出院。

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