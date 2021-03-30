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31歲仍單身！他學歷、收入都高　卻因「聊天方式」老被甩

▲悲傷,消極,難過,落魄,失戀。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲一位日男學歷和收入都不錯，卻始終無法找到對象。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者閔文昱／綜合報導

現代社會單身男女越來越多，在這些單身人之中，不乏各方面條件都很不錯的人，但卻一直無法脫單。最近日本媒體就報導一位年過30卻仍然單身的男子，並分析箇中原因。

根據日本媒體《livedoor》報導，一位化名為柳田隆的31歲男子，在學生時代多是就讀男校，到了大學又是選擇女生較少的工程學系，所以一直沒有機會交女朋友，即使有心想要尋找另一半，也因沒有勇氣邁出第一步而失敗，隨著步入社會，開始忙於工作，使得他年過30還是沒有長久的戀愛經驗。

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▲男性,男人,工作,單身,獨身,西裝。（圖／unsplash）

▲一直就讀男校且害羞的個性，使得柳田隆在感情上不斷碰壁。（示意圖／unsplash）

柳田隆畢業於一所著名的私立大學，年收入也高於日本水平，但條件不錯的他總是會在與女生交往後，很快地被以「談話頻率不對」、「雖然是個老實人，但無法想像跟他結婚後生活如何」等理由甩掉，使得他的感情路一直都不順遂。

之後，他藉由婚介所認識了吉田恭子（化名），對方是一名還未有戀愛經驗的29歲女性，2人很快地就展開了約會，但本以為會有好結果的姻緣，最後還是以失敗告終，深入了解後才發現，柳田隆雖然非常聰明且善於聊天，不過每次在話題結束時，他都是以悲觀的想法作為結論，再有趣的故事都會被他「破壞」、場面冷掉，讓女方覺得2人在一起並不會有開心的未來，因此決定結束關係。

▲▼告白,交往,失戀,男朋友。（圖／pixabay）

▲男生想法若太過負面悲觀，恐怕就會嚇跑不少女性。（示意圖／pixabay）

報導最後寫道，其實外表並不是能否找到另一半的決定性因素，當某些外在條件如身高、學歷或職業無法改變時，可以嘗試從內在改善自己，像是停止負面思考、控制身材、保持清潔的衣服和外觀等，不要將自己會一直單身的原因怪罪於人，有時好好檢視自己的缺失，並有所改進，才能有機會在未來的某一天，找到真正適合的對象。

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