繼川普之後「委內瑞拉總統」帳號也被封　臉書：散佈疫情虛假訊息

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），因為散佈疫情虛假訊息，被臉書封鎖帳號30天。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

繼美國總統川普之後，臉書再度封鎖另一個國家元首的帳號，這次被封鎖的是委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），理由是「散布有關疫情虛假訊息」。對此委內瑞拉政府抗議，臉書這種舉動是「數位極權主義」。

路透社報導，馬杜洛24日發表這種藥水，宣稱該藥為一種口服溶液，已在卡拉卡斯（Caracas）的醫院中對患者進行試驗。馬杜洛說，「Carvativir」藥水經過9個月的研究，對重症患者和需要插管的病人都療效。

臉書對此表示，根據世衛組織的有關公告，目前仍未有有可以完全治愈新冠病毒的藥物，馬杜洛此舉是在「散佈關於疫情的虛假訊息」，並且宣布封鎖馬杜洛的帳號30天。

委內瑞拉資訊部於28日在聲明中向臉書發起抗議，「我們所看到的是，那些跨國企業正在搞數位極權，想要把他們的規定凌駕於世界各國的頭上」。

不過，包括來自委內瑞拉的多國專家也指出，目前沒有可靠證據能證明馬杜洛提到的這種藥物，對新冠病毒具有任何程度的治療效果。針對委內瑞拉政府的抗議，截至目前Facebook尚未作出回應。

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