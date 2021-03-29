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美國何時取消對中關稅　台裔戴琦煞氣回應：誰會放棄「談判槓桿」

▲▼拜登將任命華裔的凱薩琳‧戴（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／翻攝自US-China Business Council）

▲台裔美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）煞氣回應對中關稅表示，誰會放棄「談判槓桿」。（圖／翻攝自US-China Business Council）

記者林彥臣／綜合報導

川普時代對中國加徵的懲罰性關稅，在拜登政府上台後是否會取消的可能性。台裔的美國貿易代表戴琦對此直言，美國還沒有準備好在近期內取消對中國進口商品的關稅，而且「會有哪個談判者，想放棄自己手中的談判槓桿」。

根據《華爾街日報》報導，戴琦在參議院提名確認聽證會後表示，她承認對中國加徵關稅會給美國企業和消費者造成損失，也聽到有人說「請把這些關稅取消吧」。

戴琦認為，美國還沒有準備好在近期內取消對中國進口商品的關稅，但對於與中國開展貿易談判可能持開放態度。

根據新加坡《聯合早報》報導，她知道相關的關稅會對美國企業和消費者造成負擔，即便支持關稅的人認為，徵稅可以保護美國企業，不願取消針對中國進口商品的關稅也出於所謂「戰術考量」。

戴琦直言，「沒有一個談判者，會想放棄自己手中的談判槓桿」。

戴琦上任後，已面對來自美國企業的壓力，希望早日化解美中之間的貿易摩擦。但戴琦的態度與其他美國官員一致，在與中國交涉之前，先爭取盟友的支持。

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