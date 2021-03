中國外交官「辱罵加拿大總理」敗家子、美走狗　還嗆網友：慕洋狗

▲加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)被中國外交官飆罵是敗家子。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

中國展現的「戰狼外交」風格,再度刷新世人三觀,中國駐巴西總領事李楊在推特上發文辱罵,加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)是敗家子,使加拿大淪為美國的走狗,甚至還在以「慕洋狗」來回應網友的留言。完全打破外交官發言字斟句酌的慣例與規則。

李楊在推特發文飆罵杜魯道,「小子,你最大的成就,就是破壞中加之間的友好關係,讓加拿大成為美國的走狗,敗家子!」

有一位網友留言回應表示「想像一下,中國的外交幹部,怎麼從龍永圖掉到這種水平的 lol 」。

沒想到李楊竟然回應,「想像一下你這條慕洋狗,連lol的水平都達不到!白活一辈子,你真可憐!」

Boy, your greatest achievement is to have ruined the friendly relations between China and Canada, and have turned Canada into a running dog of the US. Spendthrift!!! pic.twitter.com/qWCfJH4bYb