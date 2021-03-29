中華醫大仁德滯洪池畔　花旗木花開滿枝頭美極了！

▲中華醫事科技大學校長曾信超等人，前往仁德滯洪池現勘花旗木花況，花旗木花道盛開已達8成，綿延2～3百公尺的櫻花道相當美麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

天氣好帶動賞花熱！中華醫事科技大學操場後方仁德滯洪池堤岸旁的花旗木大量爆開，綿延2～3百公尺的花道，迎風飄搖，煞是美麗，吸引聞風而至的民眾前來拍照，預料清明連假將吸引更多的賞花人潮。

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目前正值花旗木盛開的季節，中華醫大認養的華醫湖（仁德滯洪池）北池堤岸種植300多株花旗木這週大量綻放，枝頭上開滿桃紅粉白的成串花朵，美麗極了，已有聞風而至的民眾搶先到池岸花道賞花拍照兼散步。

趕在這場花旗木盛開，中華醫大校長曾信超3月29日偕同副校長楊堉麟、總教官蘇建光、課指組組長李建輝等人員，前往仁德滯洪池會勘花況，發現花旗木绽放已達8成，尤其是北池兩岸開得特別旺盛。曾信超校長表示，華醫認養仁德滯洪池時與水利署和水利局的單位會商，沿著池岸四週廣植紅花風鈴木和花旗木，為台南市營造一處池岸賞花景點，也讓學校的師生多一處賞心悅目的休閒散步空間。前幾年幾次颱風和大雨影響，紅花風鈴木的花況始終零零落落，倒是北池堤岸中段兩側種植的花旗木很賞光，近2～3年的花況都開得爭艷奪目，吸引不少愛花人士早早就追蹤花開的時間，已然是繼黃花風鈴木和木綿花之後的另一賞花新寵。

曾信超提醒想到仁德滯洪池賞花的民眾，目前附近正在進行三爺溪防洪疏浚治水工程，要注意安全，因工程車進出頻繁且有部份路段設有圍籬，要到池岸賞花建議騎機車由民安路仁德橋旁便道進入或車輛可停放附近徒步沿便道進入。

曾信超校長說，受連續幾次颱風淹水影響，紅花風鈴木種植至今開花較為零散，倒是花旗木「很給面子」，每年的3～4月間桃紅色的花朵綻滿枝椏，就像個美麗的約定，目前湖畔的花旗木也紛紛綻放美麗的花朵，盛情迎接賞花人士。

俗稱泰國櫻花的花旗木，花朵桃紅略帶清香，隨風飄落時有如下桃花雨，又被稱為桃紅陣雨樹，花期為每年3～4月間，長達1個半月，賞花的民眾不妨把握。

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