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公布高中生校名遭出征　寫5星送奶酪遭1星狂洗！店家：涉加重誹謗

記者陳俊宏／綜合報導

台北一間咖哩餐廳祭出寫Google Maps五顆星評論送手作奶酪，不料有3名高中生拿了甜點，其中一人事後刪掉評論，讓店家公布對方的校名、監視器畫面，引來更多網友不滿出征。雖店家強調不是要公審高中生，但許多網友仍用1顆星負評洗版，讓整體評價剩下2.6顆星。業者如今關閉臉書粉絲團，並表示網友此舉有極大可能被認定是加重誹謗罪，「請三思，謝謝！」

寫5星評價送奶酪！高中生離開竟刪除　台北店家公布校名反遭出征。（圖／東森新聞）

▲▼店家祭出寫Google五顆星評論送手作奶酪。（圖／東森新聞）

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寫5星評價送奶酪！高中生離開竟刪除　台北店家公布校名反遭出征。（圖／東森新聞）

「不希望的事情還是發生了」，店家近日在「我是東湖人」臉書社團發文，直接公布三名高中生的學校，並提到三人吃完飯各寫了一則評論，換了三個甜點，晚上店經理核對食材時，才發現其中一人刪了評論，「評論刪除是你們的自由，的確我們沒有明文規定，寫了不能刪掉，但是基於道德面來說，我認為這樣的行為很不OK。」

餐廳業者呂小姐接受《東森新聞》訪問表示，其實當下會很難過，因店家辦活動提供免費餐點，就是希望他們如果真心喜歡你的餐點，可以寫一則評論。

店家因此篇發文引起其他網友不滿，寫下「有人吃過這家咖哩嗎」，公開店家名出征。許多人說，店家還公布監視器畫面，「雖然有把高中生的頭打馬（碼），店家明明有說是哪間高中，還說教官去道歉了」、「店家就擷取錄影畫面把學生影像PO上社區社團想公審高中生，結果最後反被社團的人圍剿」、「大家氣的是店家公布學生的監視器畫面，並讓學校教官來道歉。」

▼店家強調沒有公審高中生。（圖／東森新聞）

寫5星評價送奶酪！高中生離開竟刪除　台北店家公布校名反遭出征。（圖／東森新聞）

呂小姐回應，店家名稱被公布，雖然說就算網友不寫，也是會被知道，「但我並沒有像他們一樣，把學生名字公布出來，如果大家對於這件事情，可以先想想前因後果啦」，如果學生不刪評論，她也不會去說希望大家別這樣。她強調沒有公審高中生，只是希望大家想想，店家也有付出。但在事發後，店家關閉臉書粉絲團。

如今許多網友在店家的Google Maps評論，留下1顆星負評，也讓店家評分剩下2.6顆星。業者則留言回應，「若消費者只是希望毀損店家名譽、減損其他消費者前往店家的意願而留下評論，該等評論又非出於自己實際體驗所得，且有不實、誇大等不合理之情形時，則有極大可能被認定構成刑事第310條第2項之加重誹謗罪，請三思謝謝！」

對於此事，有人認為，店家明顯得罪在地客群，吃個飯還要擔心被店家嘲諷，刪Google評論也要被發文罵嗎？但也有人緩頰說，要拿免費的奶酪，店家也有付出成本，會在意評論就不要貪。

公布高中生校名遭出征！寫好評送奶酪遭1星狂洗　店家：可能誹謗罪。（圖／翻攝Google）

▲▼許多網友留下1顆星負評。（圖／翻攝Google Maps）

公布高中生校名遭出征！寫好評送奶酪遭1星狂洗　店家：可能誹謗罪。（圖／翻攝Google）

▼業者提醒，網友此舉可能被認定加重誹謗罪。（圖／翻攝Google Maps）

公布高中生校名遭出征！寫好評送奶酪遭1星狂洗　店家：可能誹謗罪。（圖／翻攝Google）

▼店家評分剩下2.6顆星。（圖／翻攝Google Maps）

公布高中生校名遭出征！寫好評送奶酪遭1星狂洗　店家：可能誹謗罪。（圖／翻攝Google）

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