YKK擁9億退休金！申請5000萬補助卻苛扣員工薪資　公司回應了

圖文／鏡週刊

遭台灣YKK逼退的林小姐及王先生透露，像他們一樣的資深員工，這2年都遭受公司迫害，除了沒有年終獎金，還有人每天被迫坐在空無一物的辦公桌前，連上廁所都得向主管報備，更誇張的是，有人每天被帶到會議室「約談」，幾乎崩潰。

王先生說：「明眼人一看就知，公司要逼資深員工自動離職，再用低薪招聘新進人員，如此一來，不但不需支付退休金，還可省下不少人事開銷，很多基層員工因為法律知識不足，只能任憑公司宰割。」

王先生告訴本刊，台灣YKK在2017年就存了8億9千多萬元退休金，去年還因疫情關係，向經濟部申請五千多萬元薪資補助，明明有錢，卻不付老員工年終獎金，甚至以「業務縮編」為由，使用誘騙的手法逼退老員工，實在令人不齒。

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台灣YKK創立於1966年，不少資深員工將青春奉獻給公司，也締造無數輝煌業績，如今爆出公司為節省人事成本，利用霸凌、欺騙的手段逼退老員工，為爭取工作權，王先生與林小姐等人已找好律師，準備提出「恢復雇傭關係」訴訟，期盼討回應有的尊嚴。

針對前員工指控，台灣YKK澄清表示，全公司年資15年以上的員工超過60%，並未惡意逼退資深員工，也強調考績秉持公平原則，不會因年資有所偏頗，未來也會加強溝通，避免造成誤會。至於王先生及林小姐的狀況，台灣YKK認為只是個案，因為目前已進入司法程序，不便多作說明。

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