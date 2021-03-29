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YKK誘騙簽文件！180萬退休金變67萬資遣費　22年老員工揭副理說謊

今年2月底，王先生在會議室被5名主管包圍，逼他離職走人。（示意圖）

圖文／鏡週刊

台灣YKK公司遭前員工控訴，為節省人事開支，惡意逼退老員工。一名在台灣YKK擔任作業員的林小姐，出面指控公司惡意資遣。服務滿22年的她，再過3年就可以申請退休，領取180萬元的退休金，不過，去年底卻遭到資遣，讓她損失慘重。

林小姐表示：「去年12月某天快下班時，副理把我叫進會議室，以業務緊縮為由要我走路，還說只有自動離職或資遣二條路，因事出突然，我很慌亂，草草簽下資遣通知書，選擇領67萬元資遣費，事後拿到離職證明才發現被騙。」

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林小姐氣憤地表示，副理當初以「業務緊縮」為由資遣她，但離職證明上寫的原因卻是「工作能力不足」，前後不一，林小姐更發現，事後公司又在網路人力銀行徵人，證明副理從頭到尾都在說謊。

不滿遭YKK惡意逼退的王先生，數度至桃園市政府勞動局陳情。（讀者提供）

林小姐不甘受騙，找公司理論，但公司根本不理會，離職後，她整整3天無法入眠，為了討回公道，決定寫存證信函爭取工作權，但手抖個不停，短短幾行字足足寫了2個小時才完成，寄出後卻遲遲未得到公司回應，她只好找勞動局陳情，並在勞動局的建議下，尋求工會理事協助，豈料，原應站在勞方立場的理事，竟然只回了一句：「不要以為醫師證明是妳的保命符，其實那是催命符。」

原來，林小姐是氣喘患者，健康狀況不佳，去年7月起，主管先把她從生產線改派去打掃環境，後來又將她調到需輪夜班的部門，不久後，她因體力不堪負荷，進出醫院好幾回，還因此住院，只好提出醫師證明，向公司反應無法輪值夜班，不料主管卻百般刁難，就連年終獎金也沒份。

林小姐告訴本刊：「主管一直嘲諷我，叫我每三個月要提供新的醫師證明，還說我是一個難調度的人，並告訴我如果無法配合，日後會另有安排，頻頻暗示要資遣我，甚至把我的考績打為最低，讓我沒有年終獎金可領。」

林小姐原本以為自己只是被主管討厭的個案，打聽後才知道，自己並非唯一受害的老員工。她說，這2年的年終獎金都是主管「爽給誰就誰」，公司說特休不影響考績，但有人請了特休，十多萬元的年終獎金就飛了，規則都是主管說了算，評鑑也沒公告，去年一共有超過80個老員工沒領到年終，理由竟是「你老了、沒有用」，讓很多老員工心灰意冷。

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