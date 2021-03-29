婦人貧血竟因大腸癌　南投縣補助65歲以上長者無痛腸鏡檢查

▲南投縣政府補助65歲以上長輩無痛大腸癌檢查，免除傳統內視鏡之苦。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

年約70歲的南投張姓老婦，近日常感頭暈、疲倦，到醫院抽血顯示嚴重貧血，血紅素只剩下6(正常值約10.9-15.6g/dl)，進一步檢查發現竟是大腸癌；因大腸癌初期症狀不明顯，衛福部南投醫院呼籲民眾注意貧血等跡象，並多利用50歲以上糞便潛血、65歲以上無痛腸鏡等免費補助檢查，早期發現早期治療。

衛福部南投醫院院長洪弘昌提醒，貧血原因很多，除了女性生理期、營養缺乏等，也有可能是大腸癌導致的慢性出血症狀；而體重減輕、排便型態改變或出血、腹痛、裡急後重感都可能是大腸癌的症狀。

洪弘昌說，大腸癌初期症狀不明顯，易被忽略，待症狀出現往往已進入第二期甚至更晚期，因此國健署提供50至74歲民眾每兩年一次的免費糞便潛血檢查，把握黃金治療時機。

洪弘昌表示，當糞便潛血反應陽性時，應進一步安排大腸鏡檢查，但許多民眾擔心侵入性檢查會造成疼痛感，易生抗拒心態；若民眾害怕傳統大腸鏡檢查，則可以考慮無痛腸鏡檢查。

南投醫院指出，為照顧65歲以上長者健康福祉並提高複檢意願，南投縣政府提供大腸鏡檢查免費補助（自費部分），當大腸癌篩（定量免疫法糞便潛血檢查）結果為陽性者即可申請，細節可電洽社區醫學中心049-2231150轉2323。



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