大腸癌存活率關鍵在「發現的期別」！定期大腸鏡檢查預防最有效

▲醫師表示，罹患大腸癌的存活率關鍵在「發現的期別」，越早發現治癒率越高。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名50歲的戴先生，本身有痔瘡問題，前陣子因血便、糞便形狀變細等症狀就醫，因糞便潛血檢驗呈陽性，醫師建議接受大腸鏡複檢，戴先生認為自己有痔瘡，所以糞便潛血當然會陽性而不願做大腸鏡檢，拖了一個月後，戴先生總算接受檢查，並發現右側大腸有扁平型息肉，確診為第一期升結腸癌，所幸手術切除後，無須接受化療，定期追蹤即可。

大腸癌位居國人癌症發生率之首，根據國建署資料顯示，50歲以上成人，終生約有7%的機率罹患大腸癌，也就是每15人中就有1人會罹患大腸癌。為了讓民眾對大腸癌有更深的了解，並提醒民眾注意身體發出的警訊，門諾醫院與在地農會合作，共同辦理衛教宣導活動，期盼透過醫師的詳細解說，呼籲民眾多關心自己及家人的健康。

▲大腸息肉沒有症狀、不影響生活、不易察覺，唯有定期檢查，才能有效預防癌症的形成。

醫師表示，大腸息肉演變成大腸癌約需要8至10年的時間，多數的大腸息肉沒有症狀、不影響生活，因此民眾不易察覺，唯有定期檢查，才能及早切除，有效預防癌症的形成。



腸胃內科醫師戎伯岩表示，根據國健署資料顯示，50歲以上糞便潛血陽性者，2人有1人有大腸息肉，5人有1人是癌前期大腸息肉，20人中則有1名是大腸癌，罹患大腸癌的存活率關鍵就在於「發現的期別」，越早發現、治癒率就越高；以第一期、第二期的患者來說，5年存活率超過70%，第三期雖因淋巴結轉移，但5年存活率仍有50%以上。維持良好的生活與飲食習慣能夠降低約30%的大腸癌風險，但剩下的還是要靠篩檢。

▲▼透過大腸鏡檢查可將病灶切除，民眾如果感到害怕，可自費麻醉鏡檢查。

醫師呼籲年齡超過50歲、有肥胖、抽菸、久坐，缺乏運動、有腺瘤性息肉、家族性腺瘤性息肉症、炎性腸道疾病之家族病史者以及飲食上總是高熱量低纖維等危險因子者，都應提高警覺定期檢查，而沒有危險因子之50歲以上民眾應善加利用2年一次的糞便潛血檢查，確保「腸」的健康。





以往大腸癌患者多是中老年人居多，但隨著生活型態的改變，近年來也不乏30至40歲的年輕人罹病，醫師強調，大腸癌早期幾乎沒有症狀，通常出現血便、解便習慣，糞便性狀改變、體重減輕、腹部疼痛、腸道阻塞、體力變差等症狀時都已是晚期。

預防勝於治療，除了保持規律的生活作息與運動習慣，飲食上多吃蔬菜水果少吃紅肉或是燒烤外，最有效的預防方式就是定期檢查。醫師強調，很多民眾聽到要做大腸鏡都為之卻步，雖然大腸鏡檢查屬於侵入性，但以目前的醫療技術來說，是相對不危險的檢查，不僅可以進一步確認腸道情形，如發現有癌前息肉或是早期癌等狀況，也可透過大腸鏡進一步將病灶切除，如果民眾對於大腸鏡檢仍感到害怕，也可選擇自費麻醉鏡檢查，讓檢查不再是惡夢。

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