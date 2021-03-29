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發明電燈關鍵人物是特斯拉！他惑「教科書只寫愛迪生」　網點破關鍵

▲尼古拉·特斯拉( Nikola Tesla)。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲發明電燈的關鍵人物其實並不是愛迪生，而是19世紀最強的科學家尼古拉‧特斯拉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

愛迪生是大家耳熟能詳的發名家，許多教科書上也都會出現他的生平事蹟，不過有網友認為，發明電燈的關鍵人物並不是愛迪生，「真正有貢獻的應該是特斯拉」，但為何課本上卻鮮少提到與愛迪生同時期的他。文章一出，立刻引發熱議，更有網友點破背後關鍵原因。

一名網友在PTT八卦版上以「為什麼小時候只聽過愛迪生沒聽過特斯拉」為題發文，提到以前國小老師都會說愛迪生多厲害、發明很多，就連「天才是一分的靈感，加上九十九分的努力」，都是作文上必寫的名言，但是長大才知道愛迪生不是什麼好咖，讓他覺得十分納悶，「印象國小國中沒聽過特斯拉，真的更有貢獻的不是特斯拉嗎？」

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▲▼０。（圖／PTT）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言表示「有生意頭腦還是很重要的」、「愛迪生比較會行銷」、「中小學課本也沒教馬克士威事蹟阿，影響更深遠」、「老師也不懂，只想準下班」、「你小學課本裡出現交流電是要逼死國小老師逆」、「體恤一下國小老師好嗎，他們能解釋燈泡已經很了不起了」。

就有內行人點出背後關鍵，「因為當時推崇有錢人跟企業家」、「真的！後來讀電才知道特斯拉有多神」、「因為特斯拉天才你課本要吹什麼美德？愛迪生就努力凡人」、「因為特斯拉只是天才，而愛迪生是有錢人阿」、「所以Musk才要把他的車品牌叫tesla，因為他貢獻極大卻沒人知道他，只知道商人愛迪生」。

▲▼ 湯瑪斯·愛迪生。（圖／翻攝自維基百科）

▲愛迪生擁有眾多重要的發明專利，有「門洛帕克的奇才」的稱號，是世界上第一個使用大量生產原則和其工業研究實驗室來進行發明創造的人。（圖／翻攝自維基百科）

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