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台中男大生遭「霸凌半年」墜樓亡！教官噤言…學生提起秒踢出群組

▲▼台中男大生遭「霸凌半年」墜樓亡！教官噤言…學生提起秒被踢出群組。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲台中男大生向姊姊訴苦（左圖）。（圖／翻攝爆廢1公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中某科大21歲洪姓男大生長期遭同學霸凌，23日在校內墜樓身亡。洪男姊姊不捨弟弟承受委屈，27日開始多次透過網路發聲，除了要求霸凌者道歉之外，也指控校方處理態度不積極，並PO出教官在Line群組看到學生討論就踢人的對話截圖。

「我很難過很心痛！」洪男姊姊在臉書社團「爆廢1公社」發文，表示弟弟23日晚間6時30分在中台科技大學的某棟大樓墜樓輕生，「他常常跟我說在學校被同學霸凌言語霸凌，上課也一起被老師調侃，有時候騎車在路上也會被逼車或是被按喇叭，這件事長達半年至一年」。

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洪男生前被同學懷疑搶人女友，在校內遭人排擠、網路霸凌，甚至有老師在上課時出言調侃，一學期下來連分組報告都被孤立，讓他萌生休學的念頭，但最後還是想不開而走上絕路。

然而，洪男生前多次跟姊姊訴苦，表示他根本沒有介入他人感情，都是一名男同學誤會後在學校、網路霸凌他。事發後，洪男姊姊坦言，她可以原諒霸凌的同學，只希望對方可以到弟弟靈堂前上香道歉。

▲▼台中男大生遭「霸凌半年」墜樓亡！教官噤言…學生提起秒被踢出群組。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼教官將討論霸凌案的同學踢出聯絡群組。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼台中男大生遭「霸凌半年」墜樓亡！教官噤言…學生提起秒被踢出群組。（圖／翻攝爆廢1公社）

此外，洪男姊姊PO出校內教官與同學的聯絡群組對話截圖。對話顯示，教官（代號：棕櫚樹1）在群組內PO出Dcard內提及女同學被性騷擾的貼文，進而宣導相關注意事項。但同樣是在Dcard談及的霸凌輕生案，教官卻避而不談，僅說「校方已在處理相關案件，請群組內不要亂放與公務無關之事」。

教官忽略霸凌案的態度瞬間讓一名同學氣炸，直言「女同學下課被陌生人騷擾這篇跟公務有什麼相關啊？死了人不是更該加強宣導生命意義這個公務，怎麼看都比女學生來得重要吧」。沒想到16分鐘後，教官卻將所有討論霸凌案的學生都踢出群組。

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