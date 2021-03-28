嘉義驚現「漁民的調色盤」　養殖業「作水」空拍照超美

▲攝影好手空拍下的彩色魚塭，取名漁民的調色盤。（圖／鈴木二郎授權）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣養殖漁業發達，攝影好手「鈴木二郎」巧妙運用空拍機，拍下布袋鎮靠近台南多處養殖池不同成色，並將照片上傳「嘉義之美」，引發網友熱議。只見池水呈現不同色彩及樣貌，有粉紅色、深藍色及寶藍色、象牙白，他取名為「漁民的調色盤」，讓網友大讚有夠美。

鈴木二郎表示，原先是要南下台南拍重機車，就在回程布袋途中用空拍機、意外拍下不同成色的養殖池，引來不少網友直呼美，但也有人對於池水顏色不同而感到好奇。專家表示，水池顏色並非汙染，卻是養殖業相當重要的前置作業，稱做「作水」，漁民利用天然的營養，讓魚苗健康成長。

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嘉縣農業處漁業科長張建成表示，粉紅色池子是文蛤的光合菌培養池；漁民先將光合菌及有機質（如水產下雜料、豆粉、魚粉、米糠）倒入池中，等完全發酵作用後，池水就會變成夢幻的粉紅色肥水，將來作為文蛤餌料成為成長所需的營養。

至於白色池子則是乾池投放石灰自然呈現白色，或魚塭剛引入水時會與底土混合，也會呈現乳白色；另外，投放天然的茶粕進行消毒、除雜魚蝦的魚塭，池面上會產生大量的白色泡沫。

而水中若有大量繁殖的藻類或微生物，因含有不同色素，使得水體呈現不同顏色，硅藻類為主的魚塭，會呈現茶色或褐色；以綠藻類為主，呈淡綠色、翠綠色或深綠色；以矽藻及綠藻混合的水體，則呈黃綠色。

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