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50萬顆滯銷　日養殖業者用炸牡蠣販賣機救買氣

炸牡蠣自動販賣機（圖／翻攝自ANNnewsCH youtube）

▲日本自動販賣機不只販售飲料、零食，還能買到「炸牡蠣」這樣的熟食料理。（圖／翻攝自ANNnewsCH youtube）

記者洪菱鞠／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊產業經濟，不僅重創航空、旅遊業，餐飲業也大受影響，來客數大減，造成日本不少餐廳暫停營業，更有老字號店家被迫關店，食品批發出口業同樣也不好受，但有牡蠣養殖業者從危機中找轉機，想到利用自動販賣機來刺激牡蠣或明蝦等水產買氣。

日本街頭常見各式自動販賣機，裡面販售飲料、零食、甜點等應有盡有，在東京港區的虎之門之丘大樓內，最近則是出現了一台特殊的水產自動販賣機，只要用電子錢包支付，就能吃到「鹽田熟成牡蠣」所製成的炸牡蠣，一份4顆賣1200日幣，約相當於新台幣314元，另附有天然食鹽作為調味料。除了可以現買現吃又大又飽滿的炸牡蠣，販賣機亦有販售一般生牡蠣和明蝦。

炸牡蠣自動販賣機（圖／翻攝自ANNnewsCH youtube）

▲由廣島的牡蠣養殖業者設置的炸牡蠣自動販賣機，吸引路過民眾注意、嚐鮮。（圖／翻攝自ANNnewsCH youtube）

根據日本媒體「朝日電視台」報導，廣島的牡蠣養殖業者表示原本有近7成營收來自於出口，但受到疫情影響，歐美實施封城，空運也取消，導致近50萬顆高級養殖牡蠣無法出貨，因此嘗試新的做法，設置炸牡蠣販賣機，希望藉此帶來買氣，解決滯銷困境，度過景氣寒冬。

這台炸牡蠣販賣機確實也吸引不少路過民眾目光，甚至停下腳步駐足在機器前認真觀察，一對在日中國民眾就驚訝直說「真的好厲害，果然日本的販賣機什麼都有在賣」，還有巴士司機把握發車前10分鐘的短暫空檔，特地買一份來品嚐看看。另外，牡蠣販賣機也引起網友的興趣，紛紛表示也想嚐試口感，只是覺得價格賣太貴，希望等疫情過後，直接到廣島吃便宜又新鮮的牡蠣料理。

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