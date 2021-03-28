彭博：長賜號「擱淺前大超速」！　事發前12分鐘最新數據曝光

▲長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

蘇伊士運河當局27日坦言，長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）擱淺蘇伊士運河的主因，有可能是技術問題或人為失誤。彭博指出，長賜號擱淺之前的12分鐘，也就是23日上午7時28分時，船速為13.5節，遠超過運河通行所允許的最高航行速度7.6節至8.6節。

業內消息指出，長賜號23日航行蘇伊士運河，儘管前方2艘較小型的貨櫃輪均有護航船伴行，但長賜號當時未使用拖船護航，且當日至少有1艘船隻因風大決定延後航行運河的行程。不過，這並非強制要求的規定。

但依據彭博取得的數據資料，長賜號事發前已知最終船速為13.5節，當時時間是當日上午7時28分，也就是擱淺之前的12分鐘。但依據蘇伊士運河管理局網站發布的航行規則手冊，允許通行運河的最大速限為7.6節至8.6節。

對此，接受採訪的船長們坦言，面對強風，提高船速是個可以更好掌控船隻的方法之一。先前擔任300公尺長貨櫃輪船長的吉拉德（Chris Gillard）指出，在2009年至2019年期間，他每月都會橫渡蘇伊士運河，「加速到一定程度是有效的，但超越某個點就會產生反作用力……讓問題更嚴重。」

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