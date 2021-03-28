長賜號脫困「3大關鍵」揭曉！2重型拖船週末馳援　C計畫曝光

▲長賜號是史上最嚴重船隻擱淺阻斷蘇伊士運河航道事故。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

長榮貨輪長賜號（Ever Given）卡在蘇伊士運河，何時脫困迄今仍無確切時間表。荷蘭打撈公司「Boskalis」執行長伯爾道斯基現已透露，希望藉由重型拖船、清除淤沙、漲潮等關鍵因素讓長賜號在數日內脫困。但蘇伊士運河管理局也表示，假若長賜號仍無法順利脫困，傾向採取「C計畫」，也就是卸下船上部分貨櫃。

伯爾道斯基（Peter Berdowski）26日晚間向荷蘭電視新聞節目「Nieuwsuur」指出，儘管長賜號前端被困在泥沙當中，但船尾並未完全被卡死，算是個正面好消息，因為這能讓團隊從後方把船拉出。

▲在相關作業取得進展後，重點工作已自船尾轉移至船首。（圖／達志影像／美聯社）

「把使用拖船、疏濬加上漲潮的關鍵因素加總，我們期盼這些足以讓（長賜號）在接下來這禮拜初脫困」，伯爾道斯基提到，2艘大型拖船預計在週末期間抵達現場，一旦上述方法遇到困難，就會從船首位置卸下數百個貨櫃，藉此減輕重量，讓船隻更容易脫身。

不過，長賜號擱淺事故如今已傳來好消息，在方向舵和螺旋槳重新開始運作後，推特用戶「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」（Guy With The Digger At Suez Canal）也稱，長賜號移動17公尺，拖船司機全都在鳴笛慶祝。

THE SHIP MOVED!! Although just 17 metres but this is good indication. The tugboats are all sounding their foghorns in jubilation. #SuezBLOCKED #suezcanel #Suez #Evergreenship #Evergiven pic.twitter.com/YGuJaQv4mQ — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 27, 2021

依據蘇伊士運河運輸服務業者Leth Agencies在27日的說法，在船尾相關作業取得進展後，重點工作已轉移至船首。但現仍無法得知長賜號何時脫困、運河重啟確切時間表，且當地27日晚間試圖利用潮汐條件讓船隻脫困的作業宣告失敗，在挖泥船持續工作之際，多艘拖船將於28日再度嘗試協助脫困。

蘇伊士運河管理局負責人也表示，假若未來數日長賜號仍無法脫淺，傾向採取「C計畫」，也就是卸貨移走船上一部分貨櫃。對此，航運及打撈專家警告，卸下貨櫃可能導致運河重啟時間表延誤多達數週，進而造成汽車零組件、原油及兒童玩具等各種商品供應鏈嚴重中斷。

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