長賜號脫困「3大關鍵」揭曉！2重型拖船週末馳援　C計畫曝光

▲長賜號是史上最嚴重船隻擱淺阻斷蘇伊士運河航道事故。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

長榮貨輪長賜號(Ever Given)卡在蘇伊士運河,何時脫困迄今仍無確切時間表。荷蘭打撈公司「Boskalis」執行長伯爾道斯基現已透露,希望藉由重型拖船、清除淤沙、漲潮等關鍵因素讓長賜號在數日內脫困。但蘇伊士運河管理局也表示,假若長賜號仍無法順利脫困,傾向採取「C計畫」,也就是卸下船上部分貨櫃。

伯爾道斯基(Peter Berdowski)26日晚間向荷蘭電視新聞節目「Nieuwsuur」指出,儘管長賜號前端被困在泥沙當中,但船尾並未完全被卡死,算是個正面好消息,因為這能讓團隊從後方把船拉出。

▲在相關作業取得進展後,重點工作已自船尾轉移至船首。(圖/達志影像/美聯社)

「把使用拖船、疏濬加上漲潮的關鍵因素加總,我們期盼這些足以讓(長賜號)在接下來這禮拜初脫困」,伯爾道斯基提到,2艘大型拖船預計在週末期間抵達現場,一旦上述方法遇到困難,就會從船首位置卸下數百個貨櫃,藉此減輕重量,讓船隻更容易脫身。

不過,長賜號擱淺事故如今已傳來好消息,在方向舵和螺旋槳重新開始運作後,推特用戶「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」(Guy With The Digger At Suez Canal)也稱,長賜號移動17公尺,拖船司機全都在鳴笛慶祝。

THE SHIP MOVED!! Although just 17 metres but this is good indication. The tugboats are all sounding their foghorns in jubilation. #SuezBLOCKED #suezcanel #Suez #Evergreenship #Evergiven pic.twitter.com/YGuJaQv4mQ