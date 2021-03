漲潮已過！長榮貨輪「脫淺希望落空」　怪手司機證實：都是壞消息

▲ 長賜號27日脫淺無望。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)23日於蘇伊士運河擱淺,至今邁入第6天。埃及當局原計畫透過清除淤泥、潮汐等方法多管齊下,以求迅速使河道恢復暢通。但據美媒最新報導,當地27日晚間的漲潮時間已過,長賜號至今僅船尾稍有移動,脫淺希望落空。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,當地時間27日漲潮時間約為晚間10時(台灣時間28日凌晨4時),為影響救援行動的關鍵因素。一名蘇伊士運河引水人先前透露,疏濬工作即將完成,即將到來的漲潮及強力的拖船有望助長賜號在27日晚間脫困。但最新消息指出,昨晚的行動宣告失敗,當局預計當地28日重啟作業。

先前爆紅的怪手司機於當地時間28日凌晨近1時(台灣時間上午7時)發文證實,「漲潮並未使船重新浮起,到處都是壞消息。挖掘和疏濬工作將繼續進行,嘗試使船脫淺的作業明天會重新開始。這感覺就像一部超長的Netflix紀錄片,在大結局之前增加懸念。」

The high tides did not help in re-floating the ship. Bad news all over. Digging and dredging will continue. Re-floating attempts will begin again tomorrow. This seems like a loooong Netflix docuseries, building up the suspense for grand finale.#SuezCanal #SuezBLOCKED #suez