漲潮已過！長榮貨輪「脫淺希望落空」　怪手司機證實：都是壞消息

▲ 長賜號27日脫淺無望。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日於蘇伊士運河擱淺，至今邁入第6天。埃及當局原計畫透過清除淤泥、潮汐等方法多管齊下，以求迅速使河道恢復暢通。但據美媒最新報導，當地27日晚間的漲潮時間已過，長賜號至今僅船尾稍有移動，脫淺希望落空。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間27日漲潮時間約為晚間10時（台灣時間28日凌晨4時），為影響救援行動的關鍵因素。一名蘇伊士運河引水人先前透露，疏濬工作即將完成，即將到來的漲潮及強力的拖船有望助長賜號在27日晚間脫困。但最新消息指出，昨晚的行動宣告失敗，當局預計當地28日重啟作業。

先前爆紅的怪手司機於當地時間28日凌晨近1時（台灣時間上午7時）發文證實，「漲潮並未使船重新浮起，到處都是壞消息。挖掘和疏濬工作將繼續進行，嘗試使船脫淺的作業明天會重新開始。這感覺就像一部超長的Netflix紀錄片，在大結局之前增加懸念。」

The high tides did not help in re-floating the ship. Bad news all over. Digging and dredging will continue. Re-floating attempts will begin again tomorrow. This seems like a loooong Netflix docuseries, building up the suspense for grand finale.#SuezCanal #SuezBLOCKED #suez — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 27, 2021

蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）27日下午召開記者會說明，長賜號船尾開始移動，方向舵與螺旋槳一度重新運轉。怪手司機當天稍晚則宣稱，長賜號移動17公尺，現場人員興奮得鳴笛慶祝。但距離完全脫困，顯然還需要一段時間。

荷蘭與日本專業團隊已成功清除近22.4萬噸泥沙，當局也從船上卸下9000噸壓艙水，但長賜號移動仍有限。拉比坦言，「我們面對的土壤類型非常難以處理，潮汐亦然。」

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