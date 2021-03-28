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比照離島生　教部開放3台商學校考生視訊面試

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部開放3台商學校考生視訊面試。（圖／記者崔至雲攝）

文／中央社

教育部自109學年試辦大學個人申請離島視訊面試，110學年起續辦，並首度開放中國3所台商子女學校考生參與視訊面試，辦理方式及參與校系皆和離島考生一致。

教育部今天告訴中央社記者，為減輕離島考生長途至各大專校院參與大學個人申請及四技二專甄選入學第二階段各校面試的應試負擔，教育部會商各大學校院，自109學年起推動「大學個人申請入學招生管道離島地區視訊面試試辦計畫」，並逐年逐步擴大推動範圍。

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根據教育部資料顯示，109學年度共有24校、188校系參加視訊面試試辦計畫，110學年度則增加至50校、832校系參與試辦，估計今年可嘉惠離島考生約1540人。

教育部指出，考量海外台校考生返台應試情形與離島考生有雷同處境，且為逐年逐步擴大推動大學個人申請招生管道試辦視訊面試，在不違反考試公平性的前提下，自110學年度起，開放中國3所台商子女學校應屆考生比照離島考生試辦視訊面試。

教育部表示，東莞、上海、華東等3所台商子女學校的視訊面試辦理方式及參與校系皆與離島考生一致，由東莞台商子女學校擔任服務中心；學生申請的校系如有參與視訊面試試辦，考生可在東莞視訊面試，不用返台，但若申請的校系未試辦視訊面試，考生仍要回台面試。

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