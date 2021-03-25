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高中職1400員額解凍遭批「搞半套」　教團：教育部技術干擾

▲▼ 全教總理事長侯俊良 。（圖／記者崔至雲攝）

▲全教總理事長侯俊良 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為減少國立高中職教師的工作負擔，教育部日前宣布解凍高中職1400個員額。但全國教師工會總聯合會今（25日）召開記者會指出，教育部不僅解凍員額卻不乾脆，甚至還利用技術型干擾方式，建議一些學校不要增聘教師，導致教學現場人力短缺的狀況依舊嚴峻。

全教總理事長侯俊良指出，國教署於去年12月發函各校，要求學校必須提計劃申請原來法定應給之員額。國教署除已「建議」學校可申請的數量外，並要求各校應於計劃中闡明，申請項目、運用範疇、預期效應等。計畫呈報國教署後，需經核定後始獲員額；且當期程需聘完此員額，否則國教署將收回員額或扣經費；此計畫所聘請的教師薪資，僅能以初任教師計算，這意味著學校若「不幸」聘到有經驗的教師，增加的薪水差異將由學校買單。

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侯俊良說明，種種的限制與計畫書寫的繁複性，讓學校看不出這份計畫原來就是傳說中潘部長承諾的1400名員額。按照過去的經驗，學校很容易誤認為這是計畫型補助經費，有寫計畫才有補助，沒續寫計畫就沒補助。萬一哪天補助沒有了，那依此計畫聘進來的老師該怎麼辦？

侯俊良更批，國教署不思謀求迅速解決現場迫切難題，卻在應給的法定規定事項上做重重設限，令人遺憾。全教總建議，國教署應按照員額編制標準，儘速將法定員額還給各校。除此以外，滿足現行法定員額僅僅只是回到九九課綱而已，108課綱之下的各項新增課程，造成現場教師負擔過重，自不待言。建請教育部應儘速精算不同學校類型的需求，在法定員額基礎之上，再進行合理化教學人力的提升。

對此，教育部表示，教育部經考量各校於各學年度之師資結構，常因教師申請停留職、或因兼行政因素，課程及教學人力需求會有變動，且為避免於單一年度一次增補所有員額，造成師資人力銜接斷層，故在滿足學校需求下，以逐年方式增補員額，並儘快補足各校至法定員額。

教育部也說明，各校提報增補教師員額需求，經教育部核定後，於以後學年度納入預算員額，無須重新提報計畫；另學校增補員額而進用之教師，不論其薪級或身分，其相關人事費用，均由教育部編列預算支應，不會有突然中斷而不予補助之情形。
 

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