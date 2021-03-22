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教團批「創新條例」變財團租界　潘文忠：有共同把關的機制

▲▼教育部長潘文忠。（圖／教育部提供）

▲潘文忠強調，創新條例是經過非常嚴謹而提出。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

立法院教育文化委員會今（22日）「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例草案」（創新條例）但高教工會認為此內容與邏輯，和馬政府在2014年提出《自由經濟示範區特別條例》中有關教育創新部分如出一轍，此種設計形同將國立大學割讓為「財團租界」，肢解國立大學的公共性。教育部長潘文忠回應，這有很大的不同。

高教工會認為，《自由經濟示範區特別條例》已在2015年立院審議胎死腹中，當年民進黨立委也積極阻擋「自經區」闖關，質疑如今蔡政府卻將其諸多內容「複製貼上」更換名義重新立法，諷刺地「昨非今是」、「馬規蔡隨」，且迄今並無任何評估報告，從草案擬定到立院審查也未曾召開公聽會聆聽各界意見，此種草率立法引起學界憂心。

潘文忠表示，創新條例是支持落實產學合作的重要條例，學校跟企業共同合作要提出企劃，第一關要經過「校務會議通過」，才能提出相關有關研究學院設置計畫和相關人員進用細節，前提是「校務會議做把關」，目前條例內容多達53條，希望能以產學創新、人才培育為基礎，跟大學、企業合作。

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▲▼高教工會認為創新條例內容與邏輯，和馬政府在2014年提出《自由經濟示範區特別條例》一樣。（圖／高教工會提供）

▲高教工會認為創新條例邏輯，和馬政府在2014年提出《自由經濟示範區特別條例》一樣。（圖／高教工會提供）

潘文忠說，跟過去最大不同是，企業資源必須投入二分之一以上資金，絕對不會動用到任何校務發展基金，透過政府基金挹注，讓大學跟企業共同合作外，也有「公開監理制度」，都是共同把關的機制，很重要的還有以一個小規模穩健推動，學校規模，以一個學院為原則，2至3個研究所，學生240人以下，聘用師資除學校外，還有產業人才。

潘文忠強調，有狀況發生是「有明確退場機制」，相較自由經濟示範區特別條例有很大不同，在這方面是「非常嚴謹」，社會疑慮是相關規範不清楚，會不會造成學校自主發展上嚴重影響，但這次條例是經過嚴謹提出，希望能夠在立院審議後落實。

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