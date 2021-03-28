政大推6類預修課程！北市公立高中生可選讀　入學後抵學分

▲政大與北市府簽署合作備忘錄，雙方訂定共同規劃開設課程（左起：教育局局長曾燦金、北市副市長蔡炳坤、

政大校長郭明政）。（圖／政治大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市政府教育局與國立政治大學簽訂合作備忘錄（MOU），將大學端資源引進北市高中。雙方期盼在十二年國教新課綱的挑戰下，提供高中生多元學習機會，豐富學習歷程。副市長蔡炳坤認為，近年高中與大學的合作逐漸受到重視，而此項合作相較過去更為全面，跳脫過去先修課程僅屬於少數學校、學生能使用的資源，他稱此為「高大聯合作里程碑。」

教育局指出，雙方簽署的合作備忘錄涵蓋多種面向，未來政大將與北市立26所高中合作，開設多元選修與大學先修課程，辦理升學講座並促進師資交流。

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政大校長郭明政表示，政大耕耘在地、放眼國際，重視跨域合作，也希望與高中端分享研究成果。他強調政大為此合作備忘錄已準備多時，「我們準備了六類的大學先修課程，有實體課程和數位課程，提供高中學生自主學習或多元選修之用。」

▲此次合作備忘錄預計自110學年度開始實施，由政大規劃六種課程類型。（圖／政治大學提供）

北市教育局自106年啟動跨校資源連動，推動部分北市高中與大學合作開課。北一女校長陳智源分享該校過去與政大聯合開設微課程的經驗，提供學生於假日期間至政大學習的機會。他認為這對高中端與大學端而言都是很好的機會，強調「大學可以提早選才，高中也可以提早育才。」

此次合作備忘錄預計自110學年度開始實施，由政大規劃六種課程類型，包括實體課程、暑期先修課程、夥伴高中專班課程、數位通識課程、微學分課程與線上開放式課程。



